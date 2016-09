Manchester City no inscribe a Yaya Touré en la Liga de Campeones

Liga de Campeones

El Manchester City de Pep Guardiola ha dado a conocer este viernes la lista de jugadores inscritos para disputar la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la que no figura el centrocampista internacional marfileño Yaya Touré.



Yaya Touré, de 33 años, no ha tenido protagonismo desde la llegada del entrenador español al Etihad Stadium y sólo ha disputado un encuentro, el partido de vuelta de la previa de la Champions frente al Steaua Bucarest.



El City no podía incluir a más de 17 futbolistas extranjeros en la lista para la competición y, pese a haber cedido a cuatro en el último día del mercado -Samir Nasri (Sevilla), Wilfried Bony (Stoke), Eliaquim Mangala (Valencia) y Jason Denayer (Sunderland)-, todavía tenía a 18 en plantilla.



El club inglés puede hacer tres cambios después de la fase de grupos, pero Yaya Touré no podrá jugar ante Barcelona, Borussia Mönchengladbadh ni Celtic.



Entre los 17 futbolistas no ingleses inscritos están los dos nuevos fichajes Leroy Sané e Ilkay Gündogan, quienes se están recuperando de sus respectivas lesiones y todavía no han debutado con los "Citizens", y el belga Vincent Kompany, que aún no ha jugado esta campaña y ultima su puesta a punto.



Plantilla del Manchester City para la fase de grupos de la Liga de Campeones:



Guardametas: Claudio Bravo (CHI), Willy Caballero (ARG).



Defensas: Bacary Sagna (FRA), Vincent Kompany (BEL), Pablo Zabaleta (ARG), Aleksandar Kolarov (SRB), Gael Clichy (FRA), John Stones, Nicolas Otamendi (ARG).



Centrocampistas: Fernando Reges (BRA), Raheem Sterling, Ilkay Gündogan (ALE), Jesus Navas (ESP), Kevin De Bruyne (BEL), Fabian Delph, Leroy Sané (ALE), David Silva (ESP), Fernandinho (BRA).



Atacantes: Nolito (ESP), Sergio Agüero (ARG), Kelechi Iheanacho (NGA). EFE