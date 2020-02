El Dortmund cae en Leverkusen en un partido dramático

Liga Alemana

Sábado 8| 3:50 pm





El Bayer Leverkusen se impuso hoy por 4-3 al Borussia Dortmund en un partido dramático, con fases de predominio de uno y otro equipo y que al final se decidió en escasos dos minutos.



El Dortmund estaba por delante 2-3 en el marcador cuando vinieron los dos minutos mágicos del Leverkusen, con los goles de Leon Bailey y Lars Bender que definieron el partido en los minutos 81 y 81



Un detalle curioso del partido es que el principio nada hacía pensar que fuera haber 7 goles pues empezó enredado, con mucha marca y mucha presión por parte de ambos equipos lo que daba pocos espacios para combinaciones y hacía que justamente tener la pelota se convirtiera en un negocio peligroso ante posibles pérdidas que generaran jugadas de contragolpe.



Sin embargo, pasados cerca de 20 minutos el partido se desatascó. El primer anuncio fue una ocasión para el Dortmund, en los pies de Erling Haaland, a pase de Jadon Sancho y tras una pérdida de balón del Leverkusen. El meta Lukas Hradecky logró desviar el remate de Haaland a saque de esquina.



En el 21, en un contragolpe que se inició con un despeje largo de Hradecky, el Leverkusen se fue en ventaja, por intermedio de Kevin Volland que logró colarse entre los dos centrales del Dortmund.



La ventaja duró poco: en el 22 llegó el empata para el Dortmund con un remate de cabeza de Mats Hummels tras un saque de esquina lanzado por Sancho.



El segundo para el Dortmund quedará sin duda como uno de los mejores goles de la temporada alemana. En el minuto 33, tras un rechazo a medias de la defensa del Leverkusen, el balón quedó en Emre Can quien, desde unos 30 metros, soltó una vaselina que se coló por la escuadra.



En el 42, en la mejor jugada de conjunto hasta ese momento, Axel Wisel pudo aumentar para el Dortmund pero remató por encima del larguero desde excelente posición.



En cambio, en el 43 llegó el empate, por intermedio de Volland, en una jugada que se inició con un saque de esquina cobrado en corto y siguió con un centro al segundo poste que Benjamin Tah devolvió al centro del área desde donde Volland definió de primera.



En el segundo tiempo, el Dortmund pareció salir mejor del vestuario. En el 48 Raphael Guerreiro tuvo una ocasión en un remate por encima. En el 31 un gol de Sancho fue anulado por el VAR por falta de Giovanni Reyna contra Lars Bender. Y en el 58 un remate de Reyna se estrelló contra el poste.



En el 64 el Leverkusen tuvo una gran ocasión en un contragolpe que terminó con un remate al poste de Kai Havertz. Y el Dortmund respondió a vuelta de correo con una jugada de conjunto que terminó con gol de Guerreiro, con un remate dentro del área, a pase de Achraf Hakimi.



Después, el Dortmund intentó administrar la ventaja lo que solo le funcionó hasta el minuto 81 cuando llegó el gol de Bailey, a centro de Havertz.



El Dortmund no acababa de recuperarse del golpe cuando vino el gol de la victoria del equipo de las aspirinas marcado por Bender de cabeza.



Al final el Dortmund intentó echarlo todo hacia adelante pero ya no tuvo claridad,



La derrota resulta un duro revés para el Dortmund en la lucha por el título. Si el Bayern derrota mañana al Leipzig, el Dortmund quedará seis puntos por debajo.EFE.