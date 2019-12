Joshua Zirkzee es el nuevo talismán del Bayern

Liga Alemana

Joshua Zirkzee, un holandés de 18 años que llegó hace dos a la cantera del Bayern, se ha convertido en menos de una semana en el jugador de moda en Alemania.



Si se suman los minutos que ha disputado en la primera categoría, el miércoles contra el Friburgo y este sábado contra el Wolfsburgo, apenas pasan de los cinco. Pero en ambos partidos Zirkzze fue el jugador que puso en ventaja al Bayern cuando todo apuntaba a que el club bávaro iba a tener que resignarse con el empate.



Contra el Friburgo Zirkzee marcó en el descuento, en su primer contacto de balón en la Bundesliga, y desde corta de distancia a pase de Serge Gnabry.



Contra el Wolfsburgo en el minuto 86, con un remate desde el centro del área a centro de Thomas Müller.



En las dos ocasiones Zirkzee había entrado al campo para sustituir al brasileño Philippe Coutinho lo que le agrega magia a la historia: un canterano reemplaza al fichaje estrella y define el partido.



Contra el Friburgo, la entrada de Zirkzee produjo un poco de desconcierto, algunos llegaron a pensar que el entrenador Hansi Flick había hecho sencillamente un cambio que reflejaba algo que oscilaba entre la resignación y la desesperación.



Contra el Wolfsburgo cuando Zirkzee empezó a calentar, en cambio, se desató cierta expectación aunque también acompañada de cierta incredulidad. Dentro de la lógica, no era normal que en dos partidos seguidos ocurriera algo que rayaba en lo mágico.



Sin embargo, Zirkzee volvió a ser el salvador del Bayern. Y si se mira lo ocurrido, todo tiene una explicación que va más allá de la magia.



En los dos partidos, cuando Zirkzee entro por Coutinho, Robert Lewandowski se dejó caer el centro del campo y dejó al holandés la posición en la punta de ataque. Eso abrió espacios que antes no había y que el Bayern supo aprovechar mientras las defensas contrarias procuraban reorganizarse.



El que el balón le llegase en las dos ocasiones justo a Zirkzee y que en ambas ocasiones sus remates hayan entrado es algo que no tenía que pasar siempre pero que estaba dentro de lo posible.



Ahora, el joven holandés se enfrentara al problema de las expectativas que ha generado. Las cosas no siempre le van a salir como le han salido esta semana.



Además, los equipos ya deben haber averiguado quién es Zirkzee y lo que implica tácticamente su ingreso al campo.



Pese a todo ello, esta semana no se la quita nadie al joven jugador holandés. // EFE