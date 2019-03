Bayern criticó a seleccionador de Alemania

Liga Alemana

La cúpula del Bayern Múnich criticó hoy la forma y el momento en que el seleccionador alemán comunicó su decisión de no contar más en el futuro con los centrales Jerome Boateng y Mats Hummels y el mediapunta Thomas Müller.



"No comentamos decisiones deportivas pero el momento y la forma como se ha comunicado este paso nos parecen cuestionables", dice una declaración firmada por el presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge, y el director deportivo Hasan Salihamidzic.



"El último partido de la selección fue el 19 de noviembre de 2018. El que los jugadores y la opinión pública sean informados tres meses y medio después e inmediatamente antes de partidos claves para el Bayern en la lucha por el título de la Bundesliga el sábado ante el Wolfsburgo y el próximo miércoles en la Liga de Campeones ante el Liverpool es algo que nos irrita", agrega el comunicado.



Löw informó el martes a los tres jugadores de su decisión, durante una visita a la ciudad deportiva del Bayern que no había anunciado de antemano. // EFE