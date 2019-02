Dortmund decayó a su quinto partido consecutivo sin victoria

Liga Alemana

Lunes 18| 6:50 pm





El líder del torneo alemán, el Borussia Dortmund, no pasó de un empate a cero goles este lunes (18/02) ante el colista Núremberg con los que completó cinco partidos sin conocer la victoria y ya empieza a sentir la presión de su inmediato perseguidor, el Bayern Múnich.



El Bayern, tras su victoria a domicilio el viernes (15/02) ante el Augsburgo (2-3) está ahora a sólo tres puntos del Dortmund que pasa por su primer bajón de la temporada.



El Dortmund se apropió del balón al comenzar el partido pero tuvo dificultades para generar llegadas claras a la portería contraria y, a medida que pasaban los minutos, el Núremberg fue tomando confianza y el dominio inicial del líder se fue diluyendo.



La falta de situaciones de peligro -las llegadas se limitaban a remates inofensivos desde lejos y a centros que no llegaban a su destino- hicieron que la posesión del Dortmund amenazara con convertirse en algo estéril ante un rival que apostaba por la intensidad en los duelos individuales por la pelota.



El Núremberg, que hacía poco en ataque, fue incluso el equipo que tuvo la primera posibilidad clara del partido con un remate de cabeza de Behrens en el minuto 28 que el meta del Dortmund, Roman Bürki, desvió a saque de esquina.



El Dortmund pareció sacudirse ante la ocasión del Núremberg y poco después estuvo cerca de abrir el marcador con un doble remate de Mario Götze que se encontró dos veces con el meta Christian Mathenia.



En el 45 otra vez Götze estuvo cerca con un remate de cabeza pero se volvió a encontrar con Mathenia.



Los equipos se fueron al descanso sin que se hubiera movido el marcador. El Dortmund, pese a que pasada la media hora de juego se hizo más incisivo, había podido sacar provecho del más de 70 por ciento de posesión de pelota que tuvo



Sin embargo, la presión iba en aumento. Tras cerca de diez minutos en los que el Núremberg pareció liberarse un poco, el Dortmund había vuelto a apretar y la segunda parte empezó con la misma tónica.



Al líder sólo le faltaba el gol y el entrenador Lucien Favre opto por mover el banquillo. En el minuto 63, Paco Alcácer entró al campo en sustitución de Maximilian Philipp y Götze, que había disparado cinco veces a puerta, retrasó su posición al centro del campo.



El gol, sin embargo, no llegaba y en el 80 Favre hizo un cambio claramente ofensivo al darle paso al extremo Jakob Bruun Larsen para sustituir al medio centro Thomas Delaney.



El Dortmund tuvo algunas llegadas, entre ellas un remate de cabeza ligeramente desviado de Alcácer, pero el tiempo terminó acabándose. // EFE