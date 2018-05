Leipzig rescinde el contrato del entrenador Ralf Hasenhüttl

Liga Alemana

El RB Leipzig rescindió hoy el contrato del entrenador austríaco Ralf Hasenhüttl, por petición de éste, después de que no se llegase a un acuerdo sobre su renovación.



Hasenhüttl tenía todavía un año de contrato con el Leipzig pero no quería empezar la temporada sin tener claridad sobre su futuro.



"Es legítimo que el club haya decidido no impulsar una renovación. Pero las dos partes estábamos de acuerdo en que no era deseable empezar la próxima temporada sin tener claridad a largo plazo", dijo el entrenador.



"Por eso le he pedido a la cúpula rescindir mi contrato", agregó.



Hasenhüttle había estado en la baraja de candidatos para relevar a Jupp Heynckes en el Bayern, que finalmente se decidió por Niko Kovac.



El preparador austríaco llevó al Leipzig a la Liga de Campeones en su primera temporada en la primera categoría del fútbol alemán y en la segunda temporada le alcanzó para la clasificación a la Liga Europa.



El presidente del club, Oliver Mitzlauf, dijo que le hubiera gustado que Hasenhüttl permaneciese una temporada más pero agregó que respetaba su decisión.



"Me hubiera gustado seguir con él la próxima temporada pero respeto su decisión. En todo caso, en el club no creíamos conveniente una renovación en estos momentos", agregó.