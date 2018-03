Bolt se divierte con goles en el entrenamiento del Dortmund (+Vídeos)

Pablo A. Rondón M. || @PablinhooAlee

El jamaiquino Usain Bolt es la sensación de los entrenamientos del Borussia Dortmund, equipo que le ha dado una oportunidad de practicar fútbol y ha respondido con goles, uno de ellos, imitando a Cristiano Ronaldo.

Recibió un pase aéreo donde aprovechó su altura para mandarla a guardar “de palomita”.

And here is video of Usain Bolt nodding home in training for Borussia Dortmund | #BVB #BVBolt pic.twitter.com/LSiTeS9OQt