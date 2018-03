Marco Reus amplía su estadía en el Borussia Dortmund

Pablo A. Rondón M. || @PablinhooAlee

El extremo Marco Reus seguirá brindándole al Borussia Dortmund su creatividad en el campo al renovar su vínculo hasta 2023, informó el club este viernes.

Con siete apariciones en toda la temporada, producto de la lesión que tuvo en el ligamento cruzado, el internacional con la selección de Alemania no había podido estrenarse hasta el pasado mes de febrero, en la victoria ante Hamburgo. Ha anotado tres veces en cuatro duelos ligueros y otros tres de Europa League.

En el cuadro amarillo y negro ha jugado 196 partidos, con 92 goles convertidos y 61 asistencias en seis campañas, donde llegó proveniente del Borussia M'Gladbach, logrando con la extensión asegurar, al menos cumplir diez años en el Dortmund.

Alcanzó la final de la Liga de Campeones durante la primera zafra a la que se incorporó a la plantilla que en ese momento era dirigida por Jürgen Klopp.

Oh, how they've missed him!



3️⃣ in 3️⃣ for @woodyinho 🔥 pic.twitter.com/2YWN0sFCKc