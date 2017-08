El Bayern llega a la Supercopa contra el Dortmund con presión

Liga Alemana

El Bayern llega a la Supercopa, que disputará mañana ante el Borussia Dortmund, con mucha presión después de una pretemporada que ha dejado mucho que desear y que ha abierto muchos interrogantes sobre lo que se puede esperar del equipo Carlo Ancelotti.



Los bávaros necesitan ganar mañana para sofocar las discusiones que han empezado a abrirse con lo que la Supercopa alcanza, en esta ocasión, un significado mayor que la habitual.



Habitualmente, los equipos que juegan la supercopa ven ese partido único o bien como el primer título del año, cuando lo ganan, o bien como el último partido de la pretemporada, cuando el resultado no es el ideal.



El Dortmund, que tiene con Peter Bosz a un nuevo entrenador en el banquillo, puede, hasta cierto punto, mantener esa postura mientras que para el Bayern, y para Ancelotti, el partido se ha cargado de importancia.



Los dos equipos llegan al partido con algunas bajas importantes. El Bayern no podrá contar con los lesionados Juan Bernat, James Rodríguez y Thiago Alcántara ni con Manuel Neuer, Arjen Robben y Jerome Boateng, que no están todavía en plena forma tras recuperarse de sendas lesiones.



El lateral izquierdo, David Alaba, además es duda, lo que puede hacer más importante la baja de Bernat.



El Dortmund, por su parte, no podrá contar con el capitán Marcel Schmelzer, el portugués Raphael Guerreiro ni con Marco Reus.



El Bayern tiene, además, algunos jugadores que se han incorporado tarde al equipo por haber jugado la Copa Confederaciones y que concretamente son el central Niklas Süle y los centrocampistas Arturo Vidal y Sebatian Rudy.



La posibilidad de que Süle salga de titular es remota puesto que Ancelotti cuenta para los dos puestos en el centro de la defensa con Mats Hummels y Javi Martínez.



Para el centro del campo, en cambio, ante la baja de Thiago, seguramente tendrá que recurrir a Rudy y a Vidal. Lo más probable es que se decante por el chileno.