El Eintracht logra el pase a la final en la tanda de penaltis

Un lanzamiento de delantero sueco Branimir Hrgota, que anotó el definitivo 6-7 en la tanda de penaltis, permitió al Eintracht de Fráncfort sellar su clasificación para la final de la Copa alemana, tras eliminar este martes al Borussia Mönchengladbach en una semifinal que concluyó con empate 1-1 el tiempo reglamentario.



Igualada que se encargaron de romper en la rueda de penaltis el ya mencionado Hrgota y, sobre todo, el portero finlandés Lukas Hradecky, que detuvo con anterioridad los lanzamientos del danés Andreas Christensen y del suizo Djibril Sow.



Dos paradas que permitieron al Eintracht gozar de hasta dos ocasiones para sellar su pase a la final. No aprovechó la primera el defensa uruguayo Guillermo Varela, que lanzó flojo y mal colocado, pero sí el sueco Branimir Hrgota, que anotó con precisión el penalti de la victoria.



Este gol premió la capacidad de resistencia del Eintracht, que tras adelantarse a los 16 minutos de juego en el marcador con un gol del israelí Taleb Tawatha, vio como el Borussia Mönchengladbach en su única ocasión en la primera mitad igualaba la contienda (1-1) en la prolongación con un gol de Jonas Hofmann.



Tanto que desconcertó al equipo visitante, que lastrado por las lesiones en el segundo tiempo del español Omar Mascarell y de su sustituto Marius Wolf, que apenas pudo aguantar diez minutos sobre el campo, se vio superado en la segunda mitad por el Mönchengladbach.



Los locales no supieron trasladar el dominio al marcador, condenándose a una tanda de penaltis en la que el delantero sueco Branimir Hrgota y el portero finés Lukas Hradecky llevaron al Eintracht a la victoria.



El triunfo permite al Eintracht disputar, once años después, una nueva final de la Copa de Alemania, en la que no podrá contar con el español Jesús Vallejo, lesionado, y en la que se medirá con el con el vencedor de la semifinal que enfrentará mañana al Bayern Múnich con el Borussia Dortmund.

