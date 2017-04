Bojan: "Me enorgullece mucho"

Liga Alemana

Sábado 22| 2:13 pm





Bojan Krkic, delantero del Mainz 05 alemán, aseguró que le "enorgullece mucho" haberse convertido en el primer jugador español en marcar en las cuatro grandes ligas.



Bojan, que está cedido en el Mainz por el Stoke City inglés, expresó la felicidad que sintió al marcar su primer gol en la Bundesliga. "Pero sobre todo por el empate, porque para nosotros este punto es muy importante".

"Evidentemente, batir este récord es algo que me enorgullece mucho, aunque lo más importante es el punto conseguido y el hecho de haber marcado mi primer gol contra un gran equipo como el Bayern y en un estadio tan complicado como el Allianz Arena", indicó.



Bojan aseguró que fue "realmente muy emocionante" y que como jugador se considera "un gran privilegiado por haber tenido la oportunidad de disfrutar cuatro grandes ligas como profesional".



Nacido el 28 de agosto de 1990 en Liñola (Lérida), Bojan se formó en la cantera del Barcelona y llegó a ser internacional absoluto. Jugó frente a Armenia en el Carlos Belmonte de Albacete en partido de clasificación para el Mundial de Sudáfrica 2010. En la Liga anotó 26 dianas y un total de 41 entre todas las competiciones con el conjunto azulgrana.



En 2011 se marchó a la Serie A, en la que jugó en el Roma (7 goles ligueros) y el Milan (3). Militó en el Ajax holandés en la temporada 2013-14, año en el que pasó al Stoke City (14 tantos), que le cedió este invierno al Mainz, con el que anotó su primera diana este sábado ante el Bayern.



El encuentro finalizó con empate a dos, resultado muy importante para el Mainz en la dura y apretada lucha por la salvación.



"Además estoy muy contento con este récord que he alcanzado hoy porque además es un 'premio' a las decisiones que he ido tomando a lo largo de mi carrera", concluyó Bojan.

Fuente: EFE.