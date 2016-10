Bayern empata ante el Eintracht y el Colonia se pone a dos puntos

Liga Alemana

El Bayern empató a dos goles a domicilio ante el Eintracht Fráncfort, mientras que el Colonia derrotó en casa el Ingolstadt por 2-1, con lo que se pone a dos puntos de distancia de los bávaros.



Aunque sería exagerado hablar de crisis en el Bayern, es el tercer partido oficial consecutivo en el que el equipo de Carlo Ancelotti no consigue la victoria tras la derrota ante el Atlético de Madrid, en la Liga de Campeones, y el empate de la jornada anterior de la Bundesliga, frente al Colonia.



Este sábado el Bayern, que empezó con Robert Lewandowski en el banquillo y prescindió de Arturo Vidal y Franck Ribery, sufrió casi tanto como había sufrido ante el Atlético, frente a un rival que puso desde el primer minuto un nivel muy alto de intensidad e, incluso, durante el primer tiempo fue el mejor equipo.



El Eintracht marcó la salida del Bayern, peleó balones divididos y tendía a ganar las segundas pelotas ante los sorprendidos bávaros. En el centro del campo, el canario Omar Mascarell era el que más corría y por las bandas Thimothy Chandler y Ante Rebic fueron una pesadilla para la defensa bávara.



La primera llegada clara del partido la tuvo el Eintracht con un cabezazo de Ante Rebic, en el minuto 6



Sin embargo, el Bayern logró abrir el marcador en el minuto 11 por intermedio de Arjen Robben en una jugada que se inició con pase largo de Mats Hummels. La pelota la recibió Alaba que centró al área donde Robben, tras ganarle la posición al argentino David Abraham, definió con un remate de zurda al segundo poste.



El Eintracht no se vio intimidado y siguió jugando como había empezado. En el minuto 15, Thimoty Chandler estuvo cerca del empate al estrellar una volea contra el poste, a centro de Rebic. Alex Meier tuvo dos ocasiones de cabeza.



El Bayern tenía dificultades para llegar e incurría en muchos pases equivocados en la mitad del campo, donde Xabi Alonso no tuvo su mejor tarde.



El empate llegó en el 43 por intermedio de Szlabocs Huszti, con un remate cruzado dentro del área, a pase de Oczipka, que le llegó un poco de carambola, pero que era fruto de la insistencia incansable.



En la segunda parte, el portugués Renato Sanches entró por Xabi Alonso y jugó su mejor partido desde que llegó a Múnich, y tuvo más llegada.



En el 54, Kingsley Coman estrelló un remate contra el poste, en el 59 el meta del Eintracht, Lukas Radetzky, paró un buen remate de Robben y, en el 62, le ganó mano a mano a Coman desviando el balón a saque de esquina.



Del cobro del saque de esquina salió el segundo gol del Bayern, marcado por Joshua Kimmich con un remate desde el borde del área chica.



Apenas tres minutos después, el Eintracht se quedó con diez hombres por expulsión de Huszti y en esa situación muchos hubieran apostado a que el partido estaba sentenciado.



Sin embargo, el Eintracht siguió insistiendo y logró el empate en el minuto 78, por intermedio del mexicano Marco Fabián que marcó con el pecho ante un centro de Chandler.



El Bayern se lanzó en busca de la victoria en los últimos minutos pero no le alcanzó para más.



Mientras tanto, el Colonia -otra vez conducido por su goleador Anthony Modeste que marcó los dos tantos y supera a Lewandowski en la tabla de goleadores- fue el único de los perseguidores cercanos que sacó provecho del resbalón del Bayern.



El viernes, el Borussia Dortmund y el Hertha empataron a un gol, con lo que se mantienen a cuatro y tres puntos del Bayern, respectivamente. EFE