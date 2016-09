Bayern de Múnich continúa su ritmo arrollador

Liga Alemana

Miércoles 21| 4:51 pm





El Bayern derrotó hoy por 3-0 al Hertha Berlín y se convirtió en líder en solitario de la Bundesliga, tras lograr cuatro victorias en la cuatro jornadas disputadas.



Los bávaros impusieron su ley desde el pitido inicial y antes de que pasaran 5 minutos ya habían generado dos ocasiones de gol claras: un cabezazo de Robert Lewandowski que el meta Jarstein tuvo que enviar a saque de esquina y un remate desviado de Thomas Müller desde buena posición.



El gol llegó en el minuto 16, en una gran jugada de Franck Ribery que, tras recibir un pase David Alaba, se abrió paso dentro del área con tres regates y marcó con un remate de zurda desde unos cinco metros.



El Bayern siguió teniendo la pelota, controlando el partido, generando llegadas y al final de la primera parte lo único que podía reprochársele era no haber aumentado la ventaja.



El Hertha, por su parte, sólo se aproximó dos veces a la portería de Manuel Neuer a lo largo de la primera parte. La primera fue en el minuto 37 con un balón largo al área, pero al final la jugada fue invalidada por fuera de juego de Vedad Ibisevic.



La segunda fue en el 44 con un lanzamiento de falta desviado de Mitch Weiser.



El Hertha trató de apretar las marcas en la segunda parte, lo que pareció impedir un poco la circulación de balón del Bayern y hasta tuvo una ocasión de gol, con un remate de Valentin Stocker en el minuto 61 ante el que Neuer reaccionó con una buena parada.



Sin embargo, el Bayern no bajó la guardia y volvió a llegar a la portería contraria hasta que en el minuto 68 Thiago Alcántara marcó el segundo con un disparo dentro del área tras robarle la pelota a un defensa del Hertha.



Cuando llegó el gol de Thiago, el Bayern todavía no había cesado de discutir un presunto penalti no sancionado contra Arjen Robben y un gol anulado por fuera de juego a Lewandowski.



Robben, que había entrado por Müller en el minuto 65, marcó el tercer gol del Bayern en el 72 con su clásico remate de zurda tras recortar hacia el centro desde la banda derecha.



El más cercano perseguidor del Bayern es ahora el Colonia, que derrotó a domicilio al Schalke (1-3) y se mantiene dos puntos por debajo de los bávaros.



El Schalke sigue sin lograr un sólo punto, aunque hoy al menos marcó su primer gol en la actual temporada liguera. El gol lo hizo Klaas-Jan Huntelaar, con el que abrió el marcador, pero Osako empató en el 38 y en el último cuarto de hora Anthony Modeste, en el 77, y Simon Zoller, en el 84, firmaron los goles de la victoria del Colonia



Otro equipo que sigue sin puntos es el Werder Bremen, que hoy perdió en casa (1-2) ante el Maguncia.



El Bayer Leverkusen y el Hamburgo empataron sin goles y el Leipzig empató a un gol en casa con el Borussia Mönchengladbach.



EFE