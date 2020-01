Maradona reconoce que Maduro le ofreció la Vinotinto (+Video)

La Vinotinto

Redacción Meridiano

El ex astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona, reconoció este viernes que durante su visita a Venezuela, el presidente Nicolás Maduro le ofreció dirigir a la selección suramericana.

Maradona aclaró a un medio argentino, previo al juego ante Velez Sarfield, que está comprometido con su equipo, Gimnasia Esgrima La Plata.

“No podía fallarle a los muchachos y a la gente ya mi palabra estaba empeñada, no había ninguna posibilidad de que me sacara de acá”, aseguró.

Días atrás, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jesús Berardinelli, descartó a Maradona como posible técnico de la Vinotinto tras la renuncia de Rafael Dudamel.

El directivo se encuentra en Brasil donde se reunirá con el argentino Jorge Sampaoli para que sea el nuevo seleccionador rumbo al Mundial de Catar. El brasileño Mano Menezes también es considerado.