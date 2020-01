Charles López asume la Dirección Nacional de Selecciones

Prensa FVF

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) nombró a al entrenador CONMEBOL PRO Charles López como Director Nacional de Selecciones, esta semana, con el objetivo de darle seguimiento al trabajo de las distintas Vinotinto.

López viene de ser Director Deportivo de Atlético Venezuela hasta el año pasado,anteriormente los fue de Estudiantes de Caracas, Zamora FC y Carabobo FC, ademas de dirigir a clubes como Real Esppor, Deportivo Anzoátegui y el mismo Estudiantes de Caracas.

López tiene también experiencia con selecciones nacionales, al ser asistente técnico de la Sub 20 en 2014 y 2015, en el Sudmaericano de Uruguay y los Juegos Centromaericanos de Veracruz.

El principal rol de López será dar un seguimiento cercano a las selecciones desde la Sub 20 hacia abajo, con especial énfasis en las divisiones menores como la Sub 15 en procura de mantener un trabajo sistematizado y unido en las distintas categorías.

“Estamos teniendo trabajos con selecciones importantes, como lo son la Sub 20 y Sub 17. La idea es mantenerlo unido y dar continuidad a esos planes”, indicó López.

El entrenador indicó que también manejará nexos con el fútbol femenino y fútbol sala, como parte de la planificación de trabajo que está armando.

La tarea

“Vamos a cumplir con la labor de tener un nexo entre la directiva y selecciones con criterio futbolístico, deportivo. Que pueda haber seguimiento y orientación en las actividades a cumplir”, recalcó.

López empezó las conversaciones con los técnicos de la Sub 17 y Sub 20. Con el primero que habló fue con Frank Tamanaco Piedrahita, nuevo timonel de la Sub 17 con quien compartió experiencias en su trabajo con la Sub 15.

El siguiente paso es reunirse próximamente con José Hernández (Sub 20), quien lleva dos módulos de preparación con cuatro partidos amistosos disputados. “En ese equipo Sub 20 hay jugadores con experiencia en la primera división, mientras que en la Sub 23 (olímpica) ahorita hay jugadores Sub 20 muy interesantes”, agregó.

En cuanto al trabajo con el Futsal, lo catalogó como diferente al de campo; por ello, “le vamos a dar la mayor comprensión y atención, tal como lo ameriten”.

“Y lo mismo pasa con el fútbol femenino, tienen una ruta de trabajo con la selección mayor, además de sus cuerpos técnicos en las otras selecciones. Lo primero que haremos es establecer una buena comunicación y manejar información cuando se deban tomar decisiones importantes”, agregó.

Trabajo nacional

Quizás la función más ambiciosa sea la de unificar criterios y canales de comunicación con los directores de desarrollo de las asociaciones y equipos profesionales, a quienes consideró como los nexos principales para llevar información sobre el trabajo que hace en las bases de cada región.

“Debemos comenzar con reuniones con cada uno de ellos para que reciban lineamientos que a la vez nos permita seguir detectando talentos en las regiones”, acotó.