Regreso de Josef Martínez estaría cerca tras salida de Dudamel

La Vinotinto

Jueves 2| 5:57 pm





Redacción Meridiano

Luego de conocerse la renuncia del seleccionador nacional venezolano, Rafael Dudamel, la vuelta de Josef Martínez estaría cerca. Debido a que el jugador había abandonado el equipo por inconformidades con el técnico.

Josef aseguró que no volvería a la selección hasta que Rafael Dudamel renunciara al cargo, y al parecer no será mucho el tiempo que el delantero estaría sin vestir los colores de la Vinotinto, pues el entrenador ya anunció su baja.

"Aclaro rotundamente que no estoy renunciando a seguir vistiendo la camiseta de mi país. Sólo prefiero no estar hasta que llegue un cambio que permita recuperar la esencia de lo que verdaderamente es representar a un país y no un proyecto personalista", indicó Josef en una misiva.

Aunque no hay todavía nada claro sobre quién dirigirá el timonel criollo, se manejan nombres como Richard Páez, Daniel Farías y Diego Armando Maradona, para asumir esta tarea de cara a las eliminatorias que da cuatro cupos directos para participar en el mundial de Qatar 2021.