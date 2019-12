Wilker Ángel: Veo a una selección competitiva

La Vinotinto

Las expectativas sobre el venidero año 2020 están sumamente altas y los jugadores de la selección nacional mantienen una actitud positiva sobre lo que será tanto el inicio de las Eliminatorias premundialistas como también la Copa América de Colombia y Argentina.

Para el zaguero Wilker Ángel, iniciar el camino hacia Qatar 2022 ante un rival más que conocido como Colombia es de suma importancia, por lo que el enfoque está en sacar puntos en condición de visitante el mes de marzo.

"Me dejó sensaciones positivas. Estamos a nada de empezar la eliminatoria, era lo que todos queríamos. El primer partido será ante Colombia, uno de los rivales con el que venimos jugando más últimamente. Esto ha sido importante para nosotros, saber que jugaremos contra un rival que conocemos muy bien todos", expresó.

El jugador del fútbol ruso destacó que los resultados en el último semestre del año son vitales para afrontar lo que viene en pocos meses. "Estamos a nada de comenzar la Eliminatoria. Contento porque cerramos el año y estadísticamente fue increíble. Este año pasó de todo y lo más importante es que se consiguieron resultados positivos y una selección sólida", dijo.

Asimismo, aseguró que todo el grupo se encuentra en buenas condiciones, teniendo además un crecimiento durante este 2019, a nivel individual, en cada uno de sus equipos.

"Veo a los muchachos muy bien y a un grupo humano increíble y creo que eso ha sido la clave de que hayamos tenido un año en crecimiento e importante para nuestro fútbol. Veo una selección competitiva y ambiciosa de llegar a un mundial. Eso es lo que percibo de mis compañeros, que a quien le toque estar en la convocatoria va a entregar el cien por ciento para conseguir ese sueño que todos los venezolanos tenemos".

Ranking FIFA

Igualmente hay una noticia que generó muchas alegrías al aficionado del fútbol venezolano: la permanencia de la Vinotinto en el puesto 25 del ranking de selecciones FIFA, finalizando el 2019 en un lugar histórico.

"Feliz de que estemos en el top 25. Para muchos no es importante, pero para el futbolero venezolano lo es, porque no es fácil. Nos hemos puesto como meta escalar e ir paso a paso. Estar en el top 20 si es posible. El golpe sobre la mesa fue el partido ante Japón. Me siento orgulloso por cómo hemos competido y afrontado cada partido este año para cerrar de esta manera y enfocarnos en lo que viene en marzo", destacó Ángel.

Copa América 2020

El próximo año será altamente competitivo para las selecciones en la Conmebol al tener dos eventos de importancia: Eliminatorias y Copa América, sin embargo esta última complementará el camino hacia Qatar siendo este el objetivo principal.

"Personalmente me ha gustado el nuevo formato, que ahora se haga en dos países. Más allá del grupo, va a ser difícil como lo fue la anterior Copa América. Hemos cerrado un año importante en el crecimiento de cada futbolista y en sus clubes y eso se ha plasmado en la selección. Entendemos que esta Copa América nos mantiene en ese camino que es la Eliminatoria y clasificarnos por primera vez al Mundial", cerró.