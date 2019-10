Dudamel: El balance final es muy positivo y satisfactorio

La Vinotinto

Lunes 14| 9:13 pm





Redacción Meridiano

El director técnico de la selección de Venezuela, Rafael Dudamel, destacó este lunes el rendimiento futbolístico del equipo, valoró la intensidad del primer tiempo contra Trinidad y Tobago e hizo un balance positivo y satisfactorio de los partidos amistosos, en declaraciones emitidas por la cuenta oficial de Twitter de la Vinotinto.

Dudamel se mostró satisfecho con el balance de los partidos. "El balance final es muy positivo y satisfactorio". Manifestó su tranquilidad respecto al funcionamiento del combinado criollo, "me dejó contento la intención de funcionamiento colectivo, desde el portero hasta el atacante. No quiero destacar una individualidad porque sería mezquino con el resto".

"Ganar siempre es muy valioso y de la manera como lo hemos podido conseguir, con un rendimiento futbolístico muy alto", comentó el seleccionador tras la victoria frente los caribeños.

Dudamel señaló que "hay que acostumbrarse a ganar, pero no malacostumbrarse a que todo el tiempo sea por cuatro goles. Ya ganar es difícil y hacer seis goles en dos partidos más", referente a los cuatro goles que anotaron contra Bolivia y trinitenses.

El estratega valoró el esfuerzo e intensidad de sus jugadores en la primera media hora del primer tiempo. "La intensidad de los primeros treinta minutos, nos llevó a tener el resultado a favor rápidamente". Además, añadió que "hay que ser cautelosos y humildes para saber asimilar cada triunfo. No podemos perder la perspectiva de cada circunstancia".

"No ha habido algo que deportivamente me haya dejado intranquilo. Me voy satisfecho por cada una de las líneas. El equipo estuvo siempre bien plantado en la cancha", acotó.