Dudamel reveló el descarte de Soteldo de la Copa América

El volante extremo, Yeferson Soteldo, fue una de las ausencias entre los 23 convocados por Rafael Dudamel para la Copa América 2019, donde el timonel confesó porque quedó fuera de la convocatoria el jugador del Santos FC.

“Hoy no podremos contar con un jugador de tanto nivel como es Yeferson Soteldo. No le han dado la visa americana pese al esfuerzo que hizo la FVF y su club (Santos de Brasil). Lamentablemente se ha hecho todo a destiempo y no podrá estar en la Copa”, confesó el timonel yaracuyano en entrevista con el periodista venezolano Carlos Suárez para la señal de Directv Sports.

Soteldo se ha perdido gran parte de la preparación y los amistosos de la temporada pasada por la misma temática del visado norteamericano.

El mediocampista de Portuguesa será una baja sensible para el seleccionado criollo en el certamen más antiguo de selecciones, cuya competición dará inicio para los venezolanos el 15 de junio cuando se estrenen frente al combinado peruano en Porto Alegre.