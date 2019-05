Rafael Dudamel aconsejó a Fariñez sobre su fichaje

La Vinotinto

Este viernes 10 de mayo, el director técnico de la selección nacional, Rafael Dudamel, manifestó su satisfacción al ver como el arquero Wuilker Fariñez, asimila con tranquilidad las especulaciones que se rumoran a su alrededor.

Una de las especulaciones más mencionas últimamente son las posibles ofertas que tendrá el portero de los Millonarios, quien es pretendido por el FC Barcelona. El timonel de ‘La Vinotinto’ le aconsejó que “salga campeón con Millonarios y luego él tendrá de donde escoger".

Otro de los rumores que se ha visto envuelto el guardameta de Millonarios, es si podrá jugar o no las finales de la Liga Águila, puesto que aparece en la lista de convocados para la Copa América que se celebrará en Brasil y la vinotinto se reunirá días antes del torneo con todos los convocados.

"Al ceder a uno tendremos que ceder a los demás. Darwin Machís estará jugando el ascenso en España. Faríñez instancias finales del torneo en Colombia", indicó Dudamel en la rueda de prensa para aclarar los dichos rumores.

No obstante, culminó asegurando que Millonarios no se ha puesto en contacto hasta el momento con él. "No he tenido contacto al día de hoy con el club de Wuilker Faríñez ni con ningún otro club de los que juegan en la fecha FIFA"

Vale mencionar, que esta rueda de prensa se llevó a cabo para presentar la lista de convocados de la selección nacional para la Copa América que se celebrará este año en Brasil, además de los partidos amistosos que disputara Venezuela de cara al torneo.