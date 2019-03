Rafael Dudamel reafirmó su compromiso con la Vinotinto

La Vinotinto

Redacción Meridiano

El estratega de la selección nacional de Venezuela, Rafael Dudamel, reafirmó este miércoles su compromiso con la Vinotinto y confesó que ha rechazado propuestas de clubes colombianos por seguir al mando del combinado nacional.

"He recibido llamadas de clubes colombianos, tengo muy buena relación con varios dirigentes de allá, me llaman y me preguntan por jugadores. Pero, cuando hay alguna oferta he dejado claro que mi prioridad es la selección", dijo el entrenador en una entrevista para Deportivas Táchira.

Dudamel, quien tuvo un paso –muy importante- como jugador en el balompié neogranadino, aceptó que está comprometido al 100% con el seleccionado venezolano y no pretende dejarla a un lado.

"Tengo un compromiso con la selección de mi país, con nuestros futbolistas y mientras todo se siga desarrollando bajo esta estabilidad y respeto, voy a estar acá por encima de cualquier propuesta”, confesó.

El director técnico también aprovechó la oportunidad para hablar sobre los venideros amistosos de preparación a la Copa América de Brasil, que serán en suelo español, “estos partidos amistosos nos dejaran ingresos, no podemos jugar de local por que la situación país no nos permite organizar un amistoso en Venezuela", dijo en cuanto a los duelos ante Argentina y el cuadro de Cataluña.