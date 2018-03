Gonzalez: "No se trata de jugar por jugar en la fecha FIFA"

La Vinotinto

Laureano González, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, aseguró se estuvo buscando partidos para la fecha FIFA que está corriendo, sin embargo, los rivales que se presentaron no eran los más idóneos .

Además los combinados mundialistas que mostraron interés tenían “pretensiones económicas” que son complicadas cubrirlas para Venezuela .

“Los partidos de preparación tienen una particularidad para Venezuela. Nosotros somos ahora un sparring para las selecciones que participarán en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Los países que mostraron interés en jugar contra Venezuela pretendían que nosotros paguemos. Ya que ellos son los clasificados a la Copa”, explicó el máximo jerarca del ente federativo.

Los seleccionados de Puerto rico y República Dominicana tocaron la puerta de Venezuela en esta fecha FIFA.

“No se trata jugar por jugar. Sabemos que el seleccionador quiere enfrentar a equipos fuertes. Si se disputan partidos contra combinados menos ranqueados es complicado poder compensar el gasto de traer a jugadores que vienen desde el exterior. Por eso decidimos invertirlos en las otras 15 selecciones nacionales que atiende la federación”, indicó González.

Fecha FIFA

La próxima jornada de partidos de preparación será en septiembre y para ese mes están anotados algunos rivales en la agenda.

“Japón, Corea del Sur, Qatar y Arabia Saudita están en la lista de posibles. Enfrentar a rivales europeos es imposible porque ya en esa época estará en acción la Liga de las Naciones de la UEFA”, explicó Gónzalez.

Selecciones femeninas

“Lamentablemente no se pudo clasificar al Mundial sub-20. Ese grupo alcanzó la cúspide, pero no siempre se puede mantener el nivel. Por supuesto esperamos que la selección sub-17 pueda clasificar al Mundial de Uruguay”, manifestó González.

Agradecido con el Gobierno Nacional

Laureano González manifestó su agradecimiento con el Gobierno Nacional por la solidaridad que mostró a la federación luego de lo ocurrido con el “FIFA Gate” en mayo del 2015.

“En otros países, a raíz del terremoto desencadenado por estos acontecimientos, las federaciones fueron intervenidas y quedaron bajo sospecha, pero por el contrario, nosotros en Venezuela pudimos tener más actividad y hemos tenido la oportunidad de que sigan evolucionando jugadores que ahora están en el exterior (femenino y masculino)”, indicó González.

Liga Futve

“Esta liga no surgió de la ruptura entre los clubes y la federación como fue el caso en 1985. Esta es una necesidad por la obligación de que todos los equipos deben tener la licencia de clubes”, señaló el mandamás del fútbol nacional, quien dejó claro que este proceso lleva un tiempo debido al cambio estructural que tiene que realizar el organismo.

“A raíz de la Copa América del 2007 hubo un crecimiento en el fútbol venezolano y para seguir elevando el nivel tienen que existir una mayor organización. El proceso ha sido lento, porque no es nada sencillo de asumir el reto. Si en enero del próximo año no hay la cantidad de equipos que cumplan todos los requisitos exigidos, entonces los equipos no podrán clasificar a la Copa Libertadores y Copa Sudamericana”, finalizó González.