Dudamel: "Hay seguir fortaleciendo la solidez defensiva"

La Vinotinto

Viernes 6| 9:13 am





Luego de la paridad sin anotaciones entre Venezuela y Uruguay, en compromiso válido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo FIFA Rusia 2018, efectuado en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo de San Cristóbal, el seleccionador nacional Rafael Dudamel habló en rueda de prensa con los medios de comunicación nacional e internacional, refiriéndose al partido disputado ante los charrúas en suelo tachirense.

La buena actuación de sus dirigidos fue valorada por el nacido en el estado Yaracuy, quien está satisfecho con la solidez defensiva del elenco nacional, que mantuvo el pórtico en cero por segunda ocasión en los últimos tres careos disputados.

“Por muchos pasajes del primer tiempo tuvimos las oportunidades y las aprovechamos de circular la pelota, de llegar a último cuarto de campo, de poder tener claridad en ese último tercio. Nos faltó un poco de tranquilidad para tomar mejores decisiones, pero dentro de todo lo que nos queda por mejorar, construir, lo más importante es quedarnos con las cosas buenas, lo que debemos seguir fortaleciendo, que es esa solidez defensiva. Yo recuerdo que muchas veces nos tocó verlo por televisión y cada vez que se acercaban a nuestra área, era pánico total, y hoy es solidez, confianza, una defensa con criterio; la idea la tiene el equipo, en lo que debemos seguir insistiendo es en la confianza y en el atrevimiento de la capacidad que ellos tienen para seguir jugando".

Dudamel alaba el rendimiento de la selección nacional, que ha sumado en sus últimas tres presentaciones del Premundial.

“Hablar desde la parte emocional es subirme a la tribuna, pensar y sentir como un fanático y si me tocase verlo desde afuera, estaría tranquilo y optimista, porque como fanático, pensaría en el proceso que va llevando la selección; después como director técnico, que es desde la parte racional, donde debo tomar decisiones, debo alejarme desde esos sentimientos que me lleva a querer ganar siempre y cuando no puedo ganar siempre, entonces pierdo también ¡No puedo! Y este grupo ha entendido en muy poco tiempo el manejar circunstancias de juego, cuando ganar, cuanto tiempo pude jugar, cuando tiempo pude trabajar para construir el triunfo y cuando no pudo ser posible y es momento del rival y como nosotros controlar el partido sin la pelota y es allí donde yo digo que hemos tenido resultados desde el manejo táctico con mucho criterio, entendiendo que el rival posee mucha calidad y como poder contrarrestarlo. Hemos sabido llevarlo, ese desgaste, ese comportamiento en el funcionamiento defensivo muy correctamente y veo el futuro con mucho optimismo”, manifestó.

PRENSA FVF