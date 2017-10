Hilaris Villasana quiere consagrarse con la Sub-20

La Vinotinto

La mundialista Hilaris Villasana es una de las jugadoras con mayor experiencia en la lista de convocadas por Kenneth Zseremeta al quinto módulo de la selección Sub-20 de Venezuela que, desde el pasado lunes, se encuentra en Monagas, previo a los juegos Bolivarianos 2017.

La mediocampista expresó sus sensaciones luego de los primeros días de micro ciclo en Punto de Mata. “Esta es una experiencia con nuevas compañeras que llegan al grupo, por eso estamos trabajando mucho el aspecto físico previo a los Bolivarianos, que es una competencia fundamental para nosotras, porque es un sparring para las eliminatorias, que es lo más importante”, manifestó.

“Tenemos que hacer un buen papel en Colombia, por eso debemos trabajar bastante y lograr que las nuevas compañeras se acoplen al equipo y puedan cubrir el espacio que falte”, agregó Villasana, luego de ver el desenvolvimiento del combinado nacional en los primeros tres día de trabajo.

La jugadora nacida en El Tigre, estado Anzoátegui, viene de disputar el Mundial Sub-20 Papúa Nueva Guinea 2016, por lo que podrá aportar mayor experiencia y jerarquía en un grupo en el que comparte camerino con jugadoras de similar rodaje, como Sandra Luzardo, Alexa Castro y Daniuska Rodríguez, entre otras, quienes también cuentan con participaciones mundialistas dentro de su recorrido.

“Es importante haber participado antes en una Sub-20 y ver que no es fácil, ya que son mujeres adultas con mayor experiencia a lo que estamos acostumbradas en la Sub-17 y, a pesar de los resultados que se haya tenido, la experiencia no se cambia por nada, por eso le expreso a mis compañeras que hay que trabajar, para lograr el objetivo”, declaró la volante del Zamora FC.

En lo personal, como toda profesional, Villasana tiene sus metas muy claras dentro de la Vinotinto. “Lo que quiero es trabajar cada día para fortalecer mis debilidades, porque, como me dice el director técnico (Kenneth Zseremeta), debo consagrarme ya, porque anteriormente las lesiones no me lo han permitido y mi meta es conseguirlo eso acá y, como siempre, aportarle al equipo”, concluyó.

PRENSA VINOTINTO FVF