José Hernández repetirá en un Mundial FIFA

La Vinotinto

Lunes 1| 12:33 pm





Daniel Martínez Pérez / @DanielMartPerez

El defensor vinotinto del Caracas FC, José Hernández, puede presumir de contar con dos convocatorias para disputar un Mundial FIFA. El criollo quien formó parte de la delegación Sub 17 que jugó en los Emiratos Árabes Unidos en 2013, ahora estará con la Sub 20 para disputar el certamen mundialista que se realizará en Korea durante el presente año.

Hernández, es el primer venezolano en lograr esta marca. Otros elementos como Ronaldo Peña, que clasificó a dos citas mundialistas, no pudo asistir al de 2013 por decisión técnica. Otro caso es el de Adalberto Peñaranda, quien jugó el Sudamericano del 2013, pero finalmente no obtuvo su boleto para viajar a los EAU.

El defensa se muestra contento por lograr disputar su segunda cita mundialista y espera hacer un gran papel al igual que sus compañeros. “No tengo palabras para expresar lo feliz que estoy al haber obtenido una vez más un llamado para un Mundial, y creo que soy un privilegiado en el fútbol venezolano por haber estado en dos grandes generaciones como lo fue la Sub 17 de 2013 y esta Sub 20. Mis compañeros y yo vamos a dar todo por hacer un gran papel y dejar el nombre de Venezuela en alto”, dijo de entrada.

Para el jugador del Caracas FC, en los dos grupos con los que ha logrado la proeza, se pueden comparar por las varias similitudes que tienen. “Son muy parecidos a pesar de las edades que tenemos, porque en la Sub 17 casi todos jugaban en primera y ahora en la Sub 20 somos todos. Una diferencia es que en la Sub 17 por la corta edad no sabíamos lo que nos estábamos jugando. Ahorita sabemos que este nuevo Mundial es una vitrina para salir al exterior”.

Esta selección contará con elementos como Yeferson Soteldo o Adalberto Peñaranda, quienes brindarán un extra a esta selección que irá al continente asiático con la ilusión de trascender lo más posible. “Es un plus y un equilibro en la selección. Soteldo, Peñaranda, Yangel (Herrera), Wuilker (Faríñez) tienen minutos en la selección mayor y es algo que nos ayudará con su experiencia para hacer un gran papel en el Mundial”, aseveró José Hernández.

Por último, el zaguero resaltó lo motivado que se siente de cara al vieja a Korea. “En lo anímico pienso que estoy fenomenal, porque no hay mayor motivación que poder jugar un Mundial, algo que no se juega todos los días”, concluyó.