Dudamel: "Hemos estado lejos de nuestro mejor nivel futbolístico"

Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Venezuela dominó casi todo el partido ante Perú, pero sufrió luego del gol peruano, hasta que apareció el capitán Yangel Herrera, para firmar un empate 1-1 en su segundo partido en el Campeonato Sudamericano Sub-20 que se realiza en Ecuador.

Al finalizar el partido Rafael Dudamel realizó su análisis del resultado que los deja con 2 puntos de 6 disputados, “este punto nos ha dado una gran lección y estoy seguro que nos va a hacer despertar”.

“Hemos estado muy lejos de nuestro mejor nivel futbolístico. Perú controló gran parte el partido en la mitad de la cancha y ahí nos costó mucho generar nuestro juego” comentó el seleccionador criollo.

Dudamel comentó que el buen juego peruano en el mediocampo forzó a Venezuela a jugar al pelotazo, “debimos apuntar al juego largo con Peña, Córdova y Soteldo para poder estar más cerca del área rival”.

“Este partido no me dejó satisfecho, pero el resultado me dejó tranquilo porque pudimos rescatar un punto. Con dos puntos y seis por disputar, dependemos de nosotros para clasificar al hexagonal”, finalizó Dudamel.