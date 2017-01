Rafael Dudamel: "A nuestro país nos debemos"

La Vinotinto

Miércoles 18| 5:43 pm





El seleccionador nacional Rafael Dudamel es muy optimista con respecto al debut de la selección nacional este jueves frente a Uruguay, en el primer partido del Sudamericano sub-20 Ecuador 2017.

“No solamente el debut, cada partido es de mucha intensidad, de mucha ansiedad y en estos torneos cortos, donde los espacios entre cada partido son tan cortos, el que sepa soportar esa presión, el que lo haga de la manera más natural, el que pueda superar y sobreponerse a las adversidades en tan corto tiempo, manejando la euforia del triunfo o la dureza de un traspié, es el que puede hacerse con uno de esos cuatro cupos. Uno desde la cancha puede preparar lo físico, lo táctico y también con nuestro coach y en las conversaciones que desde nuestra experiencia podemos alimentar a cada uno de nuestros jugadores, hacerle saber lo que es un torneo Sudamericano y que hay que ser mentalmente muy muy fuerte”, afirmó.

Dudamel asumió la preparación de la actual selección en agosto de 2015 y desde allí ha trabajado ininterrumpidamente por 17 meses, un trabajo inédito para cualquier selección venezolana.

“Sabíamos que este tiempo se nos iba a pasar volando, pero nos deja tranquilos, nos deja felices, satisfechos porque sentimos que le hemos sacado mucho provecho a cada módulo, a cada momento de trabajo. Nada de esto hubiese sido posible si nuestros jugadores no hubiesen tenido tal disposición y actitud al trabajo. La que tuvieron desde el primer inicio, la que tuvieron desde el momento que compartimos con ellos la invitación y el mensaje contundente de Corea del Sur y llega la hora de dar el puntapié inicial, de competir inicialmente. Les hemos preparado desde todo punto de vista para que la respuesta sea muy buena”, afirmó.

Por calendario, la Vinotinto salió favorecida al debutar en la primera jornada, descansar en la segunda y luego disputar los siguientes tres encuentros de manera consecutiva.

“Históricamente en los diversos torneos de las diferentes categorías Venezuela siempre ha descansado en la primera fecha y después le ha tocado jugar consecutivamente. Ahora nos toca jugar la primera fecha con Uruguay, descansar en la segunda y enfrentar el resto de manera continua. Al nosotros no tener incidencia en la planificación del torneo, no nos queda otra que planificar de acuerdo al fixture que corresponde para Venezuela y es ver el vaso medio lleno o medio vacío. Nosotros le damos todo el lado positivo, entendiendo que jugar contra Uruguay, una de las selecciones que junto con Venezuela y Paraguay, han sido de las selecciones de más tiempo de preparación, va a ser, digamos, un mano a mano, por esto que he explicado antes, para luego preparar con suficiente tiempo de recuperación y haber visto en dos salidas a Perú, el siguiente encuentro. Entonces, es darle el lado positivo al que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo, para tener esa perspectiva más amplia, más positiva que nos llene de entusiasmo y de tranquilidad”, destacó.

El estratega se mostró complacido con los números finales de la preparación, solo solamente en lo deportivo, sino también por el apoyo que la FVF le otorgó al plan de trabajo.

“Me siento satisfecho y agradecido por el esfuerzo que hemos hecho todas las partes, desde la Federación venezolana de Fútbol y una mención especial para ellos, no solamente por aceptar y por aprobar el plan de trabajo inicial muy similar al de sub-17 que clasificó al Mundial de Emiratos Árabes por primera vez en la categoría, un Mundial de la edad, sino también por identificarse con nuestro trabajo. Apoyándonos desde lo económico, lo humano, haciendo los esfuerzos que requiere una preparación de año y medio y también por supuesto resaltar el sacrificio, el esfuerzo de una generación talentosa, pero de mucha juventud que ha sabido y se ha adaptado y ha respetado lo planificado, teniendo que sacrificar épocas decembrinas, fiestas navideñas, para estar dentro de la selección y prepararse para alcanzar un cupo al Mundial de Corea. Nosotros como cuerpo técnico hemos hecho mucho énfasis en consolidar una familia, una familia Vinotinto sub-20, que crezca de la mano con valores, con principios, con muchos códigos y con muchos hábitos de profesionales, que por supuesto nuestra prioridad es clasificar al mundial, pero también pensando en el día de mañana en su carrera como profesionales a nivel de clubes y selección absoluta, que estos jóvenes que hoy tienen entre 18 y 19 años, cuando estén en la absoluta y cuando estén jugando en el exterior vayan con hábitos inculcados donde todos le permita estar adaptados fácilmente a la alta competencia”, dijo.

Por último, el director técnico aprovechó la ocasión para agradecer el apoyo del país e invitar a la fanaticada a seguir cada una de las incidencias del certamen.

“Yo escogería ese mismo mensaje de dedicárselo a nuestro país, dedicárselo a Venezuela, porque a nuestro país nos debemos, nos solamente fanáticos, no solamente periodistas, dirigentes, a todo el que está cerca que no sigue el fútbol, pero a la hora de ver jugar a la Vinotinto y verle ganar y saber que le robamos una sonrisa, un momento de alegría, a ellos le dedicamos cada uno de nuestros pasos. Somos muy consciente de lo que producimos en nuestro país ganando, empatando, perdiendo y nuestro mayor esfuerzo aparece cuando sentimos el color Vinotinto, el color que une a toda una nación”, cerró./Prensa Vinotinto