Rafael Dudamel: "Corea del Sur está muy cerca"

La Vinotinto

Jueves 22| 11:26 am





A 27 días del inicio del Sudamericano sub-20 de Ecuador, el seleccionador nacional Rafael Dudamel hizo un balance del trabajo realizado hasta el momento y habló de sus expectativas en la competencia.

“Se ha realizado un trabajo muy completo, hay que tener un inmenso agradecimiento con la Federación Venezolana de Fútbol, porque ha permitido llevar a cabo lo planificado desde un primer momento. Cuando asumimos la selección nacional sub-20 sabíamos que íbamos a tener un universo amplio de futbolistas y que lo importante iba a ser tener la capacidad de potenciarlos. Vieron muchos minutos en primera división, sumaron muchos minutos en los módulos de la selección, físicamente fueron creciendo muchísimo y con los partidos siempre se fueron dando cuenta que cada día podían ser mucho más”, dijo.

“Y siguen teniendo un margen amplio de superación, no solamente porque la edad se los permite, sino porque mentalmente es un grupo muy fuerte, que siempre mira hacia arriba y se pone el techo cada día más alto. Estos jugadores saben lo que son capaces de hacer en lo individual y en lo colectivo”, añadió.

Hasta este jueves el combinado nacional estuvo en el Páramo La Culata, como parte del acondicionamiento físico, el estratega felicitó a todos los presentes por la entrega que tuvieron. “El equipo ha respondido muy bien, se merecen un reconocimiento total, por el esfuerzo, por el empeño que ha hecho cada uno en su posición”, expresó.

Asimismo, reconoció que fue complicado hacer el primer corte en la lista de convocados para la competencia. “Me han puesto en apuros, porque no ha sido fácil escoger a 26 dentro de 30 futbolistas

extraordinarios que tengo; pero las condiciones estaban marcadas de esta manera. Han sabido competir internamente y las diferencias son mínimas, sobre todo en cuanto a lo actitudinal y en cuanto a esa fortaleza y ese nivel de seguridad que hay que manejar y tener internamente para poder aspirar a nuestros objetivos en esta competencia”, declaró.

“Logramos involucrarnos de tal manera con cada uno de los jugadores que se nos hace muy difícil (hacer el corte), pero ellos se van dando cuenta, porque van notando las diferencias. Algunos sacan fuerzas de donde no las tienen y se reponen para seguir compitiendo hasta el último momento y otros no”, ahondó.

En cuanto al mensaje que le transmitió a los futbolistas que no estarán en la próxima convocatoria detalló: “Lo que más me ocupo es de hacerles entender con un mensaje muy concreto que el fútbol, que la vida no se termina aquí y que ellos deben seguir trabajando, preparándose para su carrera en los clubes y para próximas selecciones”.

La Vinotinto sub-20 descansará unos días y la semana que viene se reencontrará para volver al trabajo. “Estaremos en Bogotá desde el 28 de diciembre hasta el 9 de enero, ahí ya viajaremos a Quito con los 23 definitivos. En ese periplo en Bogotá realizaremos cinco partidos amistosos, en los que podremos lograr utilizar diversos módulos tácticos de acuerdo a las características de los rivales, pensando en la competencia oficial y además ahí también podremos terminar de darle el espacio a los que están compitiendo por un lugar, para que ya el 8 de enero podamos comunicarle la decisión y así ellos también sepan de mano directa que es lo que hemos determinado”, detalló Dudamel.

Así ve la competencia

Rafael Dudamel conoce de primera mano a tres de los cuatros rivales de la primera fase del Sudamericano, pues ya los enfrentó y aunque cree que no serán partidos sencillos, considera que la Vinotinto tiene una ventaja.

“Estoy seguro que van a ser rivales que van a llegar en un gran nivel, así como nosotros también. A Argentina lo enfrentamos hace seis meses, a Uruguay un poco menos, a Perú más recientemente y ellos como nosotros han venido preparándose muy bien; pero no tienen la cantidad de minutos en Primera que pudiesen tener acumulados nuestros futbolistas y a eso hay que sacarle el mayor provecho en la competencia oficial. Debe prevalecer nuestra experiencia, jerarquía para manejar esas situaciones de partido que se presenten. Ese rodaje termina siendo en momentos determinantes muy favorable”, dijo.

Y no solamente piensa en la primera fase, sino que visualiza toda la competencia. “Corea del Sur (el Mundial) está muy cerca, tenemos que ir a Ecuador con un nivel de convicción altísimo, no solamente de clasificar, sino de ser muy protagonistas. Tenemos que ir con esa humildad, esa confianza, esa grandeza que nos da representar a Venezuela”, destacó.

“Debemos mostrar cual es la cara de esta selección que se ha preparado desde hace tanto tiempo y que llega muy consolidada; pero tenemos que ser muy respetuosos con todos los rivales. No podemos por la confianza que nos da la buena preparación menospreciar a ningún rival, en la medida que trabajemos con el mayor respeto, con la mayor seriedad y responsabilidad, nuestro equipo, nuestro funcionamiento y nuestra mente nos van a dar para poder salir adelante”, concluyó.

Prensa FVF