Dudamel sobre Peñaranda: "No hemos recibido respuesta del Udinese"

Dudamel no sabe si tendrá disponible a Peñaranda | Foto: Prensa Vinotinto

La Vinotinto

Viernes 16| 11:08 am





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

El seleccionador nacional de la Vinotinto sub-20 Rafael Dudamel, señaló en Conexión Goleadora que el equipo tiene buenos jugadores y va a “ser difícil escoger a los 23 convocados” que participarán en el Sudamericano de la categoría en el mes de enero.

“Este roce internacional que tienen los sub-20 es beneficioso hasta para la selección absoluta” comentó al mismo tiempo que indicó que estarán trabajando hasta el 22 de diciembre y el día 26 se vuelven a concentrar.

Dudamel también habló de jugadores que pueden ser determinantes en la sub-20, en la búsqueda de la clasificación a la Copa del Mundo de la categoría: Ronaldo Peña y Adalberto Peñaranda.

De Peña señaló que “vivió a principios de año momentos difíciles en su club (Las Palmas) y ahora encontró la motivación para volver a jugar. Ha ido retomando su nivel competitivo y hoy por hoy está en un momento extraordinario”.

Mientras que dijo que todavía no ha recibido una respuesta del Udinese por Peñaranda, para que pueda estar con la selección nacional en este torneo, “si el Sudamericano fuese hoy, no contaríamos con Peñaranda. El club no nos da respuesta”.

“Ya visité al equipo cuando fui a Udine (Italia) y se conversó sobre este tema, además el jugador no está viendo minutos” sentenció el también seleccionador de la absoluta.