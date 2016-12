José Balza: "Cada vez se pone más fuerte el grupo"

La Vinotinto

Viernes 9| 7:20 pm





La selección nacional sub-20 cumplió este viernes con sus primeros cinco días de trabajo en el Páramo La Culata en Mérida. Han sido ocho sesiones de trabajo enfocadas en el acondicionamiento físico para el Sudamericano sub-20 que iniciará el próximo 18 de enero en Ecuador.

José Manuel Balza es uno de los futbolistas que arrancó la preparación en octubre de 2015 y todavía se mantiene luchando por inscribir su nombre en el torneo continental.

“Ya estamos en la etapa final de preparación del grupo, es una competencia sana, todos quieren entrar y competir por un puesto en ese Sudamericano. La verdad es que cada vez se pone más fuerte el grupo, hay más exigencia, ahorita nos toca una preparación en Mérida que nos va a ayudar a llegar al torneo de la mejor manera. Además de adaptarse a lo que quiere el profesor (Rafael Dudamel) para conseguir ese cupo al Mundial”, afirmó.

Balza ha estado en todos los módulos internacionales, al único que faltó fue al de enero de 2016 en Colombia debido a una lesión, sin embargo, es consciente que debe esforzarse al máximo para estar en la nómina para enfrentar en primera fase a Uruguay, Argentina, Perú y Bolivia.

“Siempre hemos tenido una competencia sana, con la regla que tenemos en el torneo local de tener un juvenil en cancha le va a hacer más difícil al profesor escoger la lista de 23, pero yo estoy enfocado en mi trabajo día a día y más trabajo puedo meterme en entre los 23”, soltó.

El futbolista valenciano puede jugar tanto de volante ofensivo como delantero. Durante la preparación ya dejó su huella goleadora tanto en Europa, así como en el pasado Torneo de Los Andes, donde el combinado nacional se llevó el título.

“Ya el profesor (Dudamel) nos lo había dicho, el ritmo internacional es muy distinto al local. Es un ritmo de ida y vuelta. En España lo vivimos en el COTIF, hace poco en Perú con el cuadrangular de Los Andes, pero el grupo está preparado para cualquier adversidad que se presente en el camino. El grupo se ha dispuesto a superar todos los retos que se presentan. En el COTIF quedamos terceros, en Perú fuimos campeones y no va a ser la excepción en el Sudamericano, vamos a ir por todo, por el campeonato y clasificar al Mundial”, detalló.

Durante la preparación, la Vinotinto juvenil ya enfrentó a Argentina en COTIF, Uruguay en su casa y Perú en Los Andes. Para el atacante ese rodaje permitirá que los rivales ya conozcan de qué son capaces nuestros futbolistas.

“Como nos dijo el profesor (José María) Morr, el torneo nos ayudó a agarrar jerarquía, muchos en Los Andes no pensaban que Venezuela iba a hacer un buen torneo o que quedara campeón, pero el equipo está dispuesto a eso y mucho más. Ganamos en experiencia, ganamos en rodaje, que el equipo fuera viendo minutos internacionales, más con equipos como Perú, Paraguay y Colombia, con quienes nos vamos a ver en el Sudamericano. Así podemos irnos conociendo, saber a qué juegan, que proponen, nos va a dar ese extra para buscar la clasificación al Mundial”, argumentó.

Balza ya conocía las condiciones climáticas del páramo porque ya había asistido hace un año al módulo de preparación, además haber jugado en Arequipa le permitió a él y sus compañeros responder de otra manera a los efectos de la altura. Aunque sabe que todavía al grupo le falta superar algunos obstáculos para llegar en óptimas condiciones a la cita suramericana.

“Tenemos un año y medio que ha sido duro, no poder compartir con tu familia. Ahorita en diciembre no vamos a poder estar con ellos el 31, pero para todo hay un sacrificio y el de este grupo es darle una alegría al país que tanto lo necesita, de clasificarnos a un Mundial y por qué no traernos ese Mundial a casa”, cerró.

Prensa Vinotinto