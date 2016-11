"Sema" Velázquez: "Jugar en Quito es complicado, pero vamos por los puntos"

La Vinotinto

Martes 15| 11:03 am





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

El defensor central del Arouca portugués, José Manuel Velázquez, conversó con el periodista Daniel Pachano sobre lo que se avecina para el partido contra Ecuador, de ese martes (5:00 pm hora venezolana) y señaló que “esa victoria contra Bolivia obviamente nos dio un poco de tranquilidad, pero no olvidamos el momento que estamos atravesando”.

“Sabemos que jugar acá (Quito) es complicado, pero venimos con la intención de sumar puntos” comentó con respecto al encuentro de hoy y lo complicado de jugar a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar.

Complementó diciendo que “el tema de la altura es algo que no se puede dejar pasar, nosotros no estamos acostumbrados a jugar en este tipo de situaciones, pero no es una excusa para no ir a buscar el partido y vamos a sumar”.

“Todos sabemos y conocemos la calidad que tienen los jugadores de Ecuador en todas sus líneas. Son muy físicos y rápidos, pueden decidir un partido con una sola jugada” dijo “Sema” sobre el rival de turno.