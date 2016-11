Salomón Rondón: "Me toca apoyar a mi Vinotinto desde la distancia"

Salomón Rondón es una baja sensible para la Vinotinto/@salorondon23

La Vinotinto

Martes 8| 12:04 pm







Lo más grande que me ha dado el fútbol es representar a mi país"

Redacción Meridiano

La convocatoria de la Vinotinto sufrió otro golpe este martes, al conocerse la baja de Salomón Rondón, que se une a las de Alejandro Guerra y Juan Pablo Añor, que le está dando un fuerte dolor de cabeza a Rafael Dudamel, quien ahora tendrá que estudiar a quién poner en la cancha por estos jugadores claves en su juego táctico.

Pero más allá de estas caídas, Salomón Rondón mostró su tristeza por perderse los duelos (contra Bolivia y Ecuador) de esta Eliminatorias a Rusia 2018, y a través de sus redes sociales publicó unas palabras de aliento acompañado de una fotografía con la casaca Vinotinto.

“Lo más grande que me ha dado el fútbol es representar a mi país. Esta vez, por lesión, me toca apoyar a mi Vinotinto desde la distancia. Lejos pero no ausente”, fue lo escrito por Salomón Rondón, quien sufrió una contractura en los isquiosurales de la pierna izquierda.