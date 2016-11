Jugadores Bolivia se enfocan en Venezuela y evitan hablar de puntos perdidos

La Vinotinto

Los seleccionados de Bolivia aseguraron hoy que están enfocados en Venezuela, el próximo rival del equipo en las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018, y evitaron hablar sobre la decisión de la FIFA de quitar puntos a la Verde en la clasificación.



El centrocampista Alejandro Chumacero dijo a los medios que los convocados por el argentino Ángel Guillermo Hoyos coinciden en que quieren "jugar, mirar adelante y dejar de lado todo lo que pasó".



Chumacero admitió que se siente mal por sus compañeros "que ganaron esos puntos que se perdieron en la mesa", pero consideró que sólo queda encarar el partido contra Venezuela que, anticipó, será "fuerte, duro y difícil".



"No queremos estar abajo, queremos estar mejor posicionados. Esperemos que se puedan dar resultados positivos y para ello estamos trabajando", agregó el jugador, que retornó a la Verde tras superar una lesión que le impidió estar en las últimas cuatro fechas.



El portero Daniel Vaca afirmó que ellos no tocarán más "el tema de la pérdida de puntos" y están enfocados en los partidos contra Venezuela y Paraguay.



"Esperamos buscar resultados positivos que nos permitan ir sumando, más allá de la situación que está viviendo Bolivia. Trataremos de ir a buscar un buen resultado en Venezuela y hacernos fuertes en casa también nuevamente", manifestó Vaca.



La Verde, que tenía ocho puntos en las diez fechas disputadas hasta el momento, quedó con cuatro unidades después de que la FIFA decidiera sancionarle por la alineación indebida del zaguero paraguayo-boliviano Nelson Cabrera en los partidos ante Perú y Chile en las jornadas séptima y octava.



Más urgida que nunca, Bolivia inició el viernes su preparación para visitar a Venezuela el jueves 10 y recibir a Paraguay cinco días después en La Paz.



El delantero Jhasmani Campos reconoció que la Vinotinto es "un rival que ha crecido en lo futbolístico", algo que, según dijo, "no se refleja en los puntos que tiene" actualmente en la clasificación.



Pese a ello, aseguró que la Verde está en condiciones de lograr un resultado positivo en Venezuela.



"Esos tres puntos los necesitamos a muerte y vamos a ir a luchar y a pelear para conseguirlos", agregó.

