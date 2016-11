"Maestrico" González crea polémica: "Sigo esperando un mensaje de Dudamel"

La Vinotinto

Wilder Delgado Suárez



César “Maestrico” González durante una entrevista en el programa radial Conexión Goleadora se mostró crítico con el actual cuerpo técnico de la selección nacional, liderado por el estratega Rafael Dudamel y habló sobre su no convocatoria.

“No comparto muchas cosas del técnico actual (Dudamel)” comentó en principio el mediocampista que milita en el Coritiba de Brasil.

Señaló que Rafael Dudamel lo iba a convocar para esta eliminatoria a Rusia 2018 “pero ni un mensaje me mandó (…) No voy a criticar a los jugadores que convoca, él dijo que quería experiencia pero ni un mensaje me envió”, prosiguió.

“Obviamente me dijo que como venía sin ritmo no podía ser convocado de inmediato. Yo no estaba igual que otros jugadores de Europa”.

“Maestrico” dijo que sabe “las estrategias que tienen las personas maduras, no soy un niño. Yo quería ir, pero respeté su decisión”.

El ex Táchira (entre otros) admitió que le gustaría volver a la selección nacional “para aportar experiencia, aunque ya con 34 años uno va pensando en el retiro de la selección”.

“Todavía espero ese llamado por parte de Dudamel, ya que me dijo que me iba a convocar para las eliminatorias” finalizó González, portador de la banda de capitán en el club brasileño.