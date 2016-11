Aurélien Collin espera el llamado de Dudamel a la Vinotinto (+Fotos)

La Vinotinto

Miércoles 2| 7:18 pm





Daniel Martínez Pérez / @DanielMartPerez

El nombre de Aurélien Collin ha sonado con fuerza en el fútbol venezolano en los últimos meses, puesto que el zaguero nacido en Francia, ha expresado en reiteradas ocasiones su intención de defender la casaca vinotinto. En el plan renovación que ha comenzado a implementar el actual seleccionador nacional, Rafael Dudamel, el galo podría formar parte del mismo.

Collin, quien está casado con una venezolana y habla muy bien el castellano, no duda del cariño que siente por el pueblo venezolano y sobre todo por vestir la elástica vinotinto. “A Venezuela le tengo un gran amor. Me casé con una venezolana, por muchos años he ido al país y ya me siento como un venezolano más. Como futbolista me gustaría jugar con alguno de mis dos países (Francia y Venezuela) y representarlos con amor”, dijo de entrada.

Pese a que el defensor de 30 años ha mostrado abiertamente en sus redes sociales su fanatismo por la vinotinto y por suelo criollo, esta es una situación recíproca, ya que tanto Noel Sanvicente en su momento y Rafael Dudamel, han tenido acercamientos con él. “Yo he tenido contactos con la selección y con los entrenadores. Ahora, espero que si se da la oportunidad de recibir el llamado, lo atendería con toda la ilusión del mundo”.

El defensor es consciente del mal momento que atraviesa la Vinotinto porque la sigue muy de cerca, y de ser convocado, buscaría aportar toda su experiencia para ayudar a la línea defensiva. Collin, quien tiene experiencia en la MLS, nunca ha jugado a nivel de selecciones en ninguna categoría porque abandonó Francia a los 18 años, pero su buen juego le ha dado la posibilidad de lucirse en una de las ligas en crecimiento más destacada de la actualidad.

Collin, lleva a Venezuela muy presente en su vida:

Con fe vamos !!!! Ya 1-0 pero con dios todo se puede !!!!! 🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪 Una foto publicada por Aurelien Collin (@aureliencollin78) el 18 de Jun de 2016 a la(s) 4:17 PDT

#gameday #usopencup2016 in Philly #godbless @newyorkredbulls Una foto publicada por Aurelien Collin (@aureliencollin78) el 29 de Jun de 2016 a la(s) 7:40 PDT

Yesterday's game con la muñequera de #venezuela reppin #1deseptiembre #yorevoco🇻🇪 #tomadecaracas #paz #amor #libertadparelpueblo #dioslosbendiga 💛💛💛💙💙💙❤️❤️❤️🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🇻🇪🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🌄😇 Una foto publicada por Aurelien Collin (@aureliencollin78) el 4 de Sep de 2016 a la(s) 5:20 PDT