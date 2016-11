Una ofensiva talentosa pero con poca efectividad

La Vinotinto

Diego Calderón / @Dicalgo

Rafael Dudamel dio a conocer su convocatoria para la doble fecha de eliminatorias sudamericanas en este mes de noviembre, y entre las diversas novedades de la lista de nombres sobresalen los llamados a Edder Farias del Caracas FC y Manuel Arteaga de The Strongest.

Con la casi confirmada presencia de Salomón Rondón en el ataque la pregunta es quién acompañará a "Salo" en la delantera si el esquema dispuesto por el técnico lo amerita, para Dudamel el nombre de Josef Martínez ha sido crucial en su ciclo como seleccionador, el del Torino siempre responde y es lógico que sea el complemento de Rondón arriba.

Sin embargo, Dudamel ha demostrado que su intención al frente de la Vinotino es ser el potenciador del cambio generacional que vive la selección nacional. Nombres como Yangel Herrera, Mikel Villanueva, Jhon Murillo y José Contreras son constantes en la convocatorias del ex guardameta de Estudiantes de Mérida, por lo que no es arriesgado pensar que le de oportunidad a un nuevo atacante junto a Salomón o porqué no, a una nueva pareja de atacantes.

La convocatoria de Arteaga es una sorpresa, el atacante de The Strongest de Bolivia, equipo al que llegó por pedido expreso de César Farías , aún parece estar adaptandose al futbol en el altiplano, el ex Zulia es un ariete cuyas condiciones físicas son envidiables, batallador, veloz y de buena pegada, Dudamel podría querer observar las aptitudes del ariete para así tenerlo en cuenta en el futuro.

Edder Farías es otro que sorprende al aparecer en la lista de convocados, pero no por su presente si no porque antes no fue tomado en cuenta por Dudamel. El delantero estrella de los "rojos del ávila" tiene 12 goles en 17 partidos, registro que lo reafirma como uno de los arietes más peligrosos del fútbol venezolano. Tiene muchas chances de ver minutos en la jornada eliminatoria.

La ausencia de Christian Santos llama la atención, el jugador del Deportivo Alavés hace rato no se viste de vinotinto y esto puede deberse a la escasa participación que tiene con su club en la Liga.