Deyna no jugará en Papúa Nueva Guinea

La estrella vinotinto no estará en el certamen / Cortesía

La Vinotinto

Jueves 27| 10:49 pm





Manuel Todea / mtodea@bloquedearmas.com

Deyna Castellanos no jugará el Mundial sub-20 que se realizará en Papúa Nueva Guinea, informó ayer la Federación Venezolana de Fútbol.

Castellanos no estará en la Copa, ya que la Universidad de Florida no le dio permiso para participar en el evento debido a que ya perdió un mes de clase por estar presente en la Copa celebrada en Jordania.

Debido a esta situación, José Catoya oficializó ayer la lista definitiva de las jugadoras que estarán participando en la copa que se celebrará en Oceanía.

Las últimas incorporaciones son las delanteras Tonny Pereira, de la Universidad Central de Venezuela y Vimarest Díaz, de Guarenas, quien completa la lista de 21 jugadoras.

Actualmente la selección sub-20 se encuentra en Francia, donde tiene previsto realizar tres encuentros amistosos antes de viajar a Papúa Nueva Guinea.