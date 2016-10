Deyna Castellanos posó con el presidente de la FIFA

La Vinotinto

Diego Calderón

Reina del fútbol femenino hay una sola, al menos para los venezolanos, ni Hope Solo, ni Carly Lloyd, ni muchos menos Alex Morgan... Deyna Castellanos no es sólo la promesa del fútbol femenino criollo, es la promesa del fútbol femenino mundial y sus distinciones individuales en el Mundial de Jordania lo confirman. El mismisimo presidente de la FIFA, Gianni Infantino se tomó una foto con nuestra "reina".

Una con el pelao este. Quiero aprovechar y agradecer a toda Venezuela por su apoyo incondicional, por estar ahí pegados al televisor en cada juego, sin duda alguna esto es para todos ustedes. Una foto publicada por Deyna Castellanos (@deynacastellanos) el 21 de Oct de 2016 a la(s) 1:45 PDT

Bota de bronce y balón de bronce para una jugadora a la que los elogios no le alcanzan y cuyo techo parece no tener limites. El orgullo nacional embarga a todos los venezolanos y Deyna espera estar disponible en el Mundial Sub 20 de Papua-Nueva Guinea para seguir dejando el tricolor en alto.