Kenneth Zseremeta, el hombre detrás del éxito de las chamas

El artífice principal del "boom" del futbol femenino en Venezuela curiosamente no es un venezolano, o un estadounidense o canadiense, países que son potencia en dicha categoría del fútbol... no, el hombre detrás de todo es centroamericano, específicamente de Panamá: Kenneth Zseremeta, un nombre que el país ha ido escuchando cada vez con más ahínco en los últimos tres años, especialmente debido a su rotundo éxito desde que empezó su carrera como estratega en el fútbol femenino del país en 2013.

Y es que desde su primer año al mando de la categoría sub-17, Zseremeta demostró que estaba para grandes cosas. Obtuvo de manera sorpresiva el título sudamericano de la categoría en Paraguay y logró una histórica clasificación al Mundial Femenino Sub-17 que se disputaría en Costa Rica en 2014.

El trabajo del canalero dio sus frutos, los módulos de trabajo y la rápida compenetración con las chicas fueron un factor clave en los logros de la selección, más que un director técnico, más que una figura autoritaria, la mayoría de estas niñas ven en Zseremeta a un padre, a una persona de respeto y que les ha tendido su mano amiga cuando lo necesitan, prueba de ello fue que el panameño abogó para que Yerliane Moreno recibiera una vivienda en su estado natal, Apure, petición que fue realizada al Gobernador Ramón Carrizales.

Llegó el primer gran reto para Zseremeta tras coronarse campeón sudamericano, el Mundial de Costa Rica 2014 y allí los venezolanos empezamos a escuchar el nombre de una joven que sin duda tiene mucho futuro por delante: Deyna Castellanos, "La Reina" ya había anotado goles en el Sudamericano de Paraguay, pero en Costa Rica demostró que era la figura indiscutible de una selección de guerreras.

La explosión de Deyna no se debe sólo a su calidad, el trabajo que ha desarrollado el cuerpo técnico que encabeza el panameño ha sido fundamental para que Castellanos sea lo que es hoy, una de las jugadoras más prometedoras del fútbol femenino mundial.

La Vinotinto culminó en un muy respetado cuarto lugar, y Zseremeta logró lo que ningún técnico de selección venezolana hizo jamás terminar en los primeros cuatro lugares de un Mundial de fútbol organizado por la FIFA. El nuevo reto llegó en 2016, demostrar que la condición de Venezuela como campeón sudamericano sub 17 no era una mera casualidad, con el plus de que el país era sede del evento.

Las chamas no decepcionaron y el centroamericano siguió cosechando éxitos al revalidar el título y clasificar de nuevo al Mundial de la categoría en Jordania, donde nuevamente de la mano del panameño Venezuela está entre las mejores cuatro selecciones, mostrando un buen nivel y un futbol competitivo que doblegó a equipos fuertes como Canadá y México.