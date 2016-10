Amarga despedida para Venezuela

Deyna Castellanos no pudo con las españolas/FIFA.com

La Vinotinto

Viernes 21| 12:07 pm





Manuel Vargas | @MA_Vargas7

Venezuela sencillamente no pudo. La selección venezolana cayó 0-4 ante una España que dominó durante todo el choque. Las criollas no encontraron respuesta ante una magnifica selección española que queda así con el tercer puesto de este Mundial Femenino Sub-17 de Jordania 2016 gracias a un gol de Eva Navarro y al hat-trick de Lorena Navarro.

La lucha se presumía fuerte y como última batalla de las “Chicas Superpoderosas”, que lo dieron todo en este torneo, se esperaba un último impulso que les diera el bronce, pero este nunca llegó. Las ibéricas mostraron toda su frescura y calidad ante la Vinotinto, que asistió atónica a un recital que sinceramente no esperaba.

El partido comenzó como se preveía: con una España dominando gracias a su ya clásico “tiquitaca”, algo que parece ya intrínseco en cualquier selección española. Pero el dominio español no se reflejaba en el marcador; más bien su juego de posesión fue como una especie de prueba para Venezuela, una que no consiguió superar. Al ver que la Vinotinto no reaccionaba, España agregó a su dominio la eficacia.

Candela Andujar, una verdadera pesadilla por la izquierda, condujo el balón por su banda y en un pase rastrero al medio encontró la pierna de Eva Navarro para abrir el marcador y confirmar el dominio español. El gol tuvo un efecto despertador en la selección criolla, pero los balones a Deyna Castellanos no le llegaban y un poste de Yerliane Moreno fue la única señal de vida de las dirigidas por Kenneth Zseremeta.

El gol estaba en el banco

La segunda parte llegó y España salió sin tapujos para sentenciar las cosas. Sin embargo, antes de iniciar entró Lorena Navarro y con ella se desató un huracán sobre el campo.

Tal vez fue el dominio español o que la delantera española estaba buscando aumentar sus posibilidades de ganar la Bota de Oro, pero las ganas con las que entro quedaron plasmadas desde el primer momento. Le bastaron los 45 minutos de la segunda parte para anotar un hat-trick y elevar su cuenta goleadora a ocho tantos en el torneo.

Entre los goles de Navarro, se fue evidenciando el cansancio en la escuadra criolla, con lo que los errores en defensa se multiplicaron y las españolas se llenaron de coraje para seguir atacando. Solo Hilary Vergara y Nayluisa Cáceres parecían tener las fuerzas necesarias, y gracias a las intervenciones de la portera la goleada no fue peor. Deyna Castellanos no pudo aparecer y su ausencia, tanto en el juego como el marcador se hizo palpable en un equipo que la extraña horrores cuando no puede participar como le place.

La historia se repitió, con otro desarrollo pero igual desenlace, la Vinotinto finalizó en la cuarta casilla del Mundial de Jordania, tal como hace dos años en Costa Rica.

Un torneo esplendido de las venezolanas terminó de forma amarga contra una España que fue superior, pero el orgullo de entrar entre las cuatro de mejores del mundo por segunda vez consecutiva debe perdurar y ser el impulso para que en el futuro crezca no solo la capacidad de las chicas, sino también el apoyo hacía ellas (por el público y los entes futbolísticos), por supuesto su deseo de seguir ganando y de luchar para dejar el nombre de Venezuela cada vez más alto.

Fotos @fifacom_es

1er gol: Eva Navarro (17')

2do gol: Lorena Navarro (53')

3er gol: Lorena Navarro (77')

4to gol: Lorena Navarro (86')