Camisa de Deyna Castellanos será expuesta en el Museo de la FIFA

Redacción Meridiano

Deyna Castellanos sigue causando ruido en el balompié mundial gracias a su actuación en el Mundial Femenino Sub 17 de Jordania 2016, en la que ya cuenta con cinco goles en su cuenta y en este momento se encuentra luchando con Venezuela por quedarse con el tercer lugar de este campeonato contra España.

Y este viernes se conoció que la camisa que ha utilizado en Jordania será expuesta en el Museo de la FIFA, así lo informó el ente mundial de fútbol a través de la cuenta oficial en Twitter del Museo, el cual se encuentra ubicado en Zurich, Suiza.

En la cuenta se publicó una foto de Deyna Castellanos junto a la mandamás del fútbol femenino para la Conmebol, Lorena Soto, ambas con la casaca de la artillera criolla, quien firmó la camisa que estará en el Museo de la FIFA.

Vale recordar que Deyna Castellanos también esta domina por el Balón de Oro de este Mundial, que ha mandado la carrera de la delantera oriunda del estado Aragua a la cúspide del balompié femenino.

Denya Castellanos hands Lorena Soto, Head of Women’s Football for @CONMEBOL, her jersey from the #U17WWC! Soon to be on show at #fifamuseum! pic.twitter.com/aEtAKxflDJ