Deyna Castellanos y sus cinco goles: Belleza y arte en partes iguales

Jordania es ahora el centro del fútbol femenino en el planeta, debido a que alberga el Mundial Femenino Sub-17, y en este certamen hay varios puntos que están sobresaliendo: los conjuntos asiáticos; la colíder en la tabla de goleo, Lorena Navarro (5 goles); entre otras cosas, pero hay un nombre propio que está destacando sobre el resto.

Deyna Castellanos encabeza la tabla de goleadores de esta cita mundialista con cinco tantos, sin embargo no son cinco goles normales. La venezolana ha encandilado al mundo por su calidad a la hora de marcar; no importa si es fuera del área, de tiro libre, mitad de la cancha… su calidad no parce tener límites.

Camerún nunca la olvidará

En su segundo duelo venía con la espinita clavada de no haberle marcado a Alemania, por lo que Camerún se tendría que enfrentar a su sed de goles y vaya si lo hizo. La venezolana marcó los dos goles del triunfo (2-1) dándole tres valiosos puntos a la selección nacional, que sirvieron para alegrar al grupo y devolverlo a lucha.

El primero fue de tiro libre, tras una falta de Michele Momazim, Deyna Castellanos se paró al borde del área y sin dudar disparó de derecha y la pelota pasó ligeramente a un lado de la barrera y se coló cerca del poste.

Camerún empató en las postrimerías del partido y cuando todo parecía perdido apareció ella como salvadora. Nohelis Coronel sacó desde el centro del campo, tras ese gol de las africanas, y Deyna Castellanos con mucho acierto, calidad y “pillería” le pegó desde allí (centro del campo) marcando uno de los goles más grandiosos vistos en este Mundial de Jordania 2016.

Con la ayuda de Yerliane Moreno

Frente a Canadá llegó el primer momento de la verdad y para suerte de Venezuela hubo una jugadora que también se apuntó al llamado para convertirse en heroína: Yerliane Moreno.

La “10” de la Vinotinto le mandó un pase bombeado a Deyna Castellanos y está anotó el que para muchos es el gol más bello de lo que va de certamen. Deyna la bajó con el pecho, se la acomodó con un “taquito” y de un derechazo desde fuera del área inauguró la pizarra ante las norteamericanas. Moreno marcaría el segundo de ese partido (0-2) al aprovechar un rechace de la portera, luego de un disparo de Deyna.

México no supo lo que pasó

Venezuela avanzó a cuartos de final y le tocó medirse ante México. Aunque las aztecas las habían vencido en par de amistosos previas al Mundial, querían revancha por lo que había sucedido en Nankín, en los Juegos Olímpicos Juveniles 2014 (ganó la Vinotinto por penales), pero no hubo manera porque en cinco minutos un tren les pasó por encima.

Moreno otra vez fue socia de Deyna Castellanos y le colaboró en sus dos goles. El primero tras un pase largo en el que la “9” vinotinto hizo un recorte para su derecha y con un toque, que mezcló potencia con dirección, la clavó en el ángulo lejos de la portera mejicana.

Munitos después remontaría el partido gracias a otra buena asistencia de Moreno, pero este dio muestra de otro recurso al dejar atrás a la portera y con un pase a la red marcar el definitivo 1-2 que metió a Venezuela en semifinales.

Máxima goleadora en Mundiales Sub-17

Deyna Castellanos ha marcado cinco goles en este Mundial de Jordania, todos ellos distintos y de mucha clase y estilo. Gracias a estos goles su nombre ya está en la historia de la categoría.

Estos tantos, unidos a los que realizó en el Mundial de Costa Rica 2014, la convierten en la máxima goleadora de Mundiales Femeninos Sub-17 con 11 goles. La venezolana superó a la surcoreana Yeo Min Ji, y a la norcoreana Ri Un Sim, ambas con ocho tantos.

La delantera criolla reparte sus goles sin distinción de rivales y aunque se quedó sin marcar ante las alemanas, desde el segundo choque no ha parado de perforar las redes. Belleza, arte, gracia y además de eso, sus goles son vitales, porque sirven para dar victorias. Deyna Castellanos ya forma parte de la historia de mundiales de la categoría, pero ella (igual que sus compañeras que la ayudan) quiere el título y lo buscará de la única forma que sabe: jugando y marcando goles.

