La Vinotinto se encuentra a México en el camino a la gloria

El Mundial Femenino sub-17 Jordania 2016 entra en la etapa de cuartos de final y Venezuela se encuentra en primer plano en este partido que inaugurará esta fase crucial. La selección nacional se enfrentará a México en el Estadio Internacional de Amman (9:00 am hora de Venezuela), en la capital jordana, en un duelo con sabor a revancha.

Las “Chicas Superpoderosas” venían de un paso irregular, pero ellas mismas han ido encausando su camino y de menos a más han hecho aparecer a ese equipo bicampeón de Sudamérica. Tras el descalabro ante Alemania, se logró un triunfo in extremis (made in Deyna Castellanos) contra Camerún, y finalmente se echó mano de casta y calidad para vencer a Canadá en una final adelantada. Ahora el entrenador, Keneth Zseremeta, debe aplicar toda su sapiencia para sobreponerse no solo a un difícil rival sino a los inconvenientes que afronta el equipo criollo.

Con la expulsión de Nikol González, ante Canadá, se deberá buscar una variante defensiva en el mediocampo que acompañe a Dayana Rodríguez. Con María Gabriela García todavía recuperándose de sus molestias, Yerliane Moreno podría retrasar un poco su posición para colaborar en defensa, pero todo quedará en manos de Zseremeta que sabe que la mayor fuerza de su equipo es el ataque, algo que ante las norteamericanas quedó plasmado. En la zaga no se esperan variantes y Deyna Castellanos será nuevamente el bastión en ataque; en ella se centrarán todas las miradas que esperarán otra obra de arte de sus botas.

México viene con la idea clara de obtener su revancha, luego de que fuera la Vinotinto quien eliminara al equipo azteca en 2014 en los Juegos Olímpicos de Nankín, en China. Se han enfrentado en dos ocasiones más obteniendo sendos triunfos (7-1 y 3-1), pero quieren un triunfo de forma oficial.

La defensa venezolana deberá cuidarse ante el peligroso ataque de las mejicanas, que tienen 10 goles en tres partidos, una cantidad que solo es superada por Japón (13). No hay fórmula garantizada para el éxito, pero la Vinotinto ha demostrado que tiene una fuerza particular que las hace crecer en las dificultades; en sus pies queda seguir adelante para alcanzar la meta de seguir avanzando y conquistar el título con el que todas sueñan.