Wilker Ángel: "Hay que mantener la concentración hasta el minuto 90"

El zaguero de la selección de fútbol de Venezuela Wilker Ángel dijo hoy que aunque Brasil no contará con el suspendido Neymar para el partido de este martes, por la eliminatoria sudamericana al Mundial de Rusia 2018, estarán Coutinho y Willian que "son de la misma característica".



El central consideró que la ausencia de la estrella brasileña del Barcelona "es importante" porque es su jugador "más valioso" y el que "genera todo su juego", pero que a pesar de no jugar "está Coutinho y Willian que son de la misma característica", aseguró a los medios presentes en Mérida tras el entrenamiento.



Ángel, quien tendrá un nuevo compañero en la zaga central para el encuentro tras la expulsión de Oswaldo Vizcarrondo ante Uruguay el pasado jueves, afirmó que contra Brasil "sería bien importante conseguir un buen resultado, por su historia, por ser Brasil y más por estar en casa".



El defensor comentó que para este duelo de la décima jornada de las eliminatorias sudamericanas han conversado sobre la importancia de "mantener la concentración hasta el minuto 90, hasta que se termine el partido".



"Hemos tenido ráfagas de desconcentración y allí es donde nos han capitalizado. Sabemos que en este nivel no te perdonan", dijo.



A pesar de que Venezuela apenas suma 2 puntos de 27 posibles al finalizar la primera vuelta del premundial, Ángel remarcó que el equipo debe seguir esforzándose.



"Hay que seguir luchando hasta el final, creo que lo más fácil ahorita es rendirse y decir que no vamos a seguir luchando, pero estamos acá y no creo que nadie quiera perder", aseveró.



La Vinotinto, última de la clasificación sudamericana, viene de caer por 3-0 en Montevideo ante el líder de la eliminatoria.



Brasil, por su parte, ocupa la segunda casilla con 18 puntos y viene de golear por 5-0 a Bolivia el pasado jueves.

EFE