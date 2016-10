Tres aspectos a mejorar de la Vinotinto femenina Sub-17

La Vinotinto

Miércoles 5| 1:46 pm





Manuel Vargas || @MA_Vargas7

La espectacular victoria de Venezuela ante Camerún, gracias a los goles de Deyna Castellanos, sobre todo el segundo desde mitad de cancha, propagó la alegría y devolvió a la vida a una selección que con el empate veía muy comprometida su clasificación a cuartos de final, pero la lectura del juego demuestran algunas cosas que le están faltando al equipo y otras que deben mejorar para el importante duelo ante Canadá.

En dos actuaciones del combinado nacional femenino Sub-17, frente Alemania y Camerún, la Vinotinto ha pasado por algunas fases de buen juego, sin embargo en el cómputo total su juego brillante no aparece y solo el último detalle de la capitana venezolana salvó los papeles.

La ausencia de Dainiuska Rodríguez

Una de las piezas más importantes del juego de la escuadra venezolana no ha podido ser alineada todavía debido a que se está recuperando de una lesión de ligamento cruzado. Daniuska Rodríguez es uno de los elementos insustituibles dentro del equipo, aunque en este caso su ausencia no es achacable a nadie, es innegable que la atacante hace mucha falta.

Su capacidad de generar juego, su calidad individual, su aporte goleador y su fortaleza física la colocan en un escalón por encima del resto. Los 15 goles en total (nueve asistencias y seis goles) que aportó en el Sudamericano se extrañan y mucho, certificando que su presencia le da un plus a la selección del cual ahora carece.

Además, la dupla letal que forma con Deyna Castellanos también se necesita. La “9” vinotinto puede hacer maravillas como las que hizo ante Camerún, pero con la presencia de Rodríguez estas se multiplican. Ahora, el ataque luce muy mermado sin la “16” en cancha, a pesar del esfuerzo del resto del equipo Deyna queda sola muchas veces arriba algo que con Daniuska en el terreno no sucede.

El entrenador, Kenneth Zseremeta, sabe mejor que nadie que la falta de Rodríguez pesa mucho por lo que ahora debe hacer que el equipo se adecue a su ausencia, no dejando todo el peso en ataque en Deyna Castellanos y María Cazorla. Rodríguez volvería a las canchas para la siguiente fase, pero mientras hay que seguir esforzándose para suplirla de la mejor manera hasta que este apta.

La falta de juego desde el mediocampo

En este punto las lesiones también se han cebado con el plantel criollo, porque la ausencia de María Gabriela García, en los dos partidos, y de Yerliane Moreno, en el primero (y parte del segundo), ha dejado huérfana de creación al equipo.

Daniuska Rodríguez también ayuda en esta faceta, pero lo cierto es que el juego inicia en la sala de máquinas y en esta faltan dos elementos. García no ha podido participar en ninguno de los dos duelos y ni si quiera ha estado disponible para entrar; Moreno no estuvo en el primer compromiso pero si en el segundo, en el que jugó hasta el minuto 73, luego de caerse tras un golpe y muy descompensada por el esfuerzo salió sustituida por Jeismar Cabeza.

El juego propuesto viene de la pizarra del entrenador, pero Kenneth Zseremeta aún no ha dado con la tecla y la dificultad crece si algunas de las que mejor interpretan el juego no están. Controlar los tiempos, tomarse un momento para pensar jugadas, y enlazar con el ataque son cosas que no se vieron en la primera parte ante las germanas (se mejoró mucho en la segunda mitad) y buena parte del encuentro ante las africanas.

Cansancio y clima son aspectos a tener en cuenta, pero la falta de García y la de Moreno en plenitud (además de Daniuska) menguan mucho el accionar criollo. Zseremeta debe probar ante las canadienses una nueva fórmula para seguir en carrera por el título.

Una defensa con dudas

La selección nacional femenina Sub-17 no solo destacaba por su potente ataque, también lo hacía por su fiabilidad en la zaga. En el Sudamericano, celebrado en Barquisimeto, jugaron siete partidos y en total recibieron solo tres goles, la misma cantidad que han recibido en dos encuentros de este Mundial de Jordania.

El compromiso es mayor y se entiende que en este torneo se encuentra lo mejor a nivel mundial, sin embargo el combinado nacional siempre había sido muy eficaz en defensa, una cualidad que ha faltado hasta ahora. Desatenciones en las bandas, imprecisiones a la hora de salir jugando con el balón o al despejar y abusar mucho del balonazo son cosas que se repitieron ante alemanas y camerunesas, dejando muchas veces expuesta a la portera Nayluisa Caceres.

Sandrá Luzardo fue expulsada en el primer encuentro por llegar tarde en dos ocasiones y ante Camerún hizo mucha falta su calidad; tanto ella, que retorna ante Canadá, como Hilary Vergara, Verónica Herrera y Gladismar Rojas deben volver al nivel de excelencia que siempre han mostrado para dotar de seguridad al resto del equipo.

La escuadra tiene algunos baches en todas sus líneas, pero también cuenta con la calidad necesaria y un entrenador muy capaz y experimentado para solucionar los problemas. Frente Canadá deben dar una actuación que sirva de impulso para que Venezuela siga avanzando con paso firme en un Mundial de Jordania en el que, sin ninguna duda, está llamada a ser una de sus protagonistas.