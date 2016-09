Las entradas para ver a La Vinotinto contra Brasil, ¡Volaron!

La fidelidad del hincha venezolano no se cuestiona./Cortesía

La Vinotinto

Viernes 9| 5:21 pm





Redacción Meridiano

La fidelidad del hincha venezolano sigue siendo algo para destacar y rescatar en estas duras eliminatorias sudamericanas, La Vinotinto no cumple su mejor papel al marcha última y con prácticamente ningún chance de ir al Mundial pero no esto no es impedimento para el fanático criollo que sigue a la selección donde quiera que vaya.

Megaboletos es la empresa encargada de vender las entradas que la FVF otorga a través de internet y mediante un comunicado en redes sociales manifestaron su sorpresa al informar que la totalidad de las entradas asignadas se vendieron en un tiempo récord de 5 horas.

En relación al partido Vzla vs Brasil el venidero 11/Oct, informamos que un número de entradas fueron consignadas por la F.V.F., 3/12 — Megaboletos (@Megaboletos) 9 de septiembre de 2016

para ser colocadas a la venta.Unos días antes del 7/sep anunciamos en nuestra página que el inicio de las ventas se realizaría ese día. 4/12 — Megaboletos (@Megaboletos) 9 de septiembre de 2016

Para nuestra sorpresa, la respuesta del público fue abismal, vendiéndose toda la boletería asignada en cuestión de menos de 5 horas, 5/12 — Megaboletos (@Megaboletos) 9 de septiembre de 2016