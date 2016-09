Arles Flores dijo estar "contento" por debut Vinotinto

La Vinotinto

Arles Flores sigue demostrando que está para grandes cosas y este martes hizo su debut en las Eliminatorias Sudamericana ante su similar de Argentina. Flores fue uno de los protagonistas en el empate a dos goles con el combinado albicelestes, mostrándose imponente en el medio sector.

“Feliz por el debut”, señaló al finalizar el partido Arles Flores, quien no desentonó en su debut en el premundial. “Al frente tuvimos una gran selección como Argentina, que viene haciendo las cosas bien y que viene liderando la eliminatoria. Nosotros tuvimos un primer tiempo muy bueno, el cual fue clave para conseguir el primer gol”, comentó.

Estrenarse en el premundial no es cosa fácil y menos ante Argentina. Sin embargo, el mediocampista naranja asumió con gallardía este desafío: “En los primeros minutos estuve un poco incomodo, pero luego me fui acoplando al partido y al manejo del juego. En lo personal estuvo atento a todos los detalles y a lo que me pidió el cuerpo técnico, para así poder ayudar a mis compañeros”, relató Flores, quien afirmaría que la comunicación con Tomás Rincón fue clave para el buen desenvolvimiento del mediocampo criollo./Con información de Prensa Deportivo La Guaira