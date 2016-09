Dudamel tendrá que hacer malabares para enfrentar a Argentina

La Vinotinto

Viernes 2| 11:09 am





Manuel Vargas

La Vinotinto sufrió una dolorosa derrota en Barranquilla ante Colombia por 2-0, pero además de la caída ante los cafeteros la escuadra venezolana deberá resolver un importante asunto debido a las amonestaciones que se produjeron durante el choque.

Rafael Dudamel deberá replantear casi completamente la línea defensiva para el encuentro ante Argentina (06-09-2016) por las numerosas bajas que se dieron y no solo eso, también tendrá que encontrar una nueva pareja a Tomás Rincón para el centro del campo.

Wilker Ángel, Rolf Feltscher y Arquímedes Figuera no podrán ser de la partida ante la albiceleste. Los dos primeros al ser expulsados por doble amarilla y el tercero por ver la segunda amarilla en partidos consecutivos por lo que no podrá estar en el choque en Mérida. Además, se le puede agregar las dudas sobre Oswaldo Vizcarrondo, quien salió del partido por un balonazo en la cara, el fuerte calor y algunas molestias; en principio no debería tener problemas para estar frente Argentina, pero para eso habrá que esperar.

El turno de “Sema” Velázquez y Villanueva

Los dos remplazantes más claros en defensa serían José Manuel Velázquez, por Wilker Ángel, y Mikel Villanueva, por Rolf Feltscher. El “Sema” Velázquez ya ha tenido algunas oportunidades en las Eliminatorias y en la Copa América Centenario, además su regularidad en el Arauca lo convierten en el remplazante más lógico, aunque deberá cuidarse porque una amarilla lo dejaría fuera para el próximo partido.

Villanueva fue la gran apuesta de Noel Sanvicente antes de salir de la selección nacional, pero inesperadamente cuando llegó Rafael Dudamel fue Rolf Feltscher quien se ganó el puesto; ahora con la ausencia del defensor del Getafe Mikel Villanueva tendrá su oportunidad. Lo hizo bien ante Perú, marcando incluso un tanto, y ante Chile estuvo regular, por lo que demostrará que su inclusión es la más obvia.

Rincón necesita un nuevo acompañante

La acumulación de amarillas por parte de Arquímedes Figuera creó otro problema. El del Deportivo La Guaira había armado una fuerte alianza con Tomás Rincón y ya no hay dudas de quien debe acompañar al capitán vinotinto en el centro del campo, pero con su ausencia el puesto se libera y lo disputarán Agnel Flores, Arles Flores y Yangel Herrera.

Los Flores cuentan con la experiencia necesaria para afrontar el reto, sin embargo apostar por Herrera daría continuidad a la idea de renovación de un equipo que ya está pensando un poco más en el futuro (Mundial de Qatar 2022), así que su inclusión seguiría otorgándole más experiencia.

Aún falta por conocer el estado de Vizcarrondo, lo que ocasionaría más cambios. También se pueden aplicar otras variantes como la entrada de Alexander González y cambiar al lateral izquierdo a Roberto Rosales; y en el mediocampo apostar por un equipo más ofensivo y colocar a Rómulo Otero en cancha. La decisión final la tendrá un Dudamel que hará malabares para tratar de colocar el mejor equipo posible con los recambios que dispone antes el ya líder de unas Eliminatorias muy cuesta arriba para Venezuela.