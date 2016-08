La Vinotinto

Yefferson Lozada M. || @Lozadayefferson

Uno de los grandes ausentes en la convocatoria vinotinto para está próxima fecha FIFA es el caraqueño Alejandro “Lobo” Guerra, el volante del Atlético Nacional fue operado de su rodilla izquierda debido a un “quiste meniscal” por ello Rafael Dudamel se vió en la necesidad de descartarlo para los encuentros entre Colombia y Argentina (1 y 6 de Septiembre)

Esto no será excusa para que el jugador no esté apoyando a su selección, ya que el timonel vinotinto invitó a Guerra a acompañar a la selección en Barranquilla “Rafa me invitó a estar con ellos, y si tengo el permiso de mi equipo (Atlético Nacional de Medellín) ahí estaré, porque es bastante importante estar cerca del grupo y darles esa palabra de aliento” afirmó “Lobo” a medios colombianos.

Guerra se fue en elogios al referirse a Dudamel y su manera de trabajar con la selección “Rafa conoce muy bien el fútbol colombiano y aparte le sabe llegar bien a los jugadores, es muy inteligente al momento de hablar con nosotros, sabe cómo motivarnos y unir al grupo”

Alejandro Guerra ya está entrando en la fase final de su recuperación y se estima que en 15 días pueda estar trabajando con el club verdolaga.

Con información de Caracol.com