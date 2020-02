Juan Dellacasa tiene claro sus objetivos para el 2020

Fútbol Venezolano

Miércoles 5| 4:42 pm





Carlos A. Chacón A. || @Carlosschacon10

El joven defensor del Atlético Venezuela CF, Juan Dellacasa, manifestó sus claros objetivos para la temporada 2020, donde tendrá la oportunidad de estar en el primer equipo nacional en la Primera División de Venezuela.

“Muy contento de volver al Atlético, es un equipo que me ha tratado muy bien y siempre ha tenido las puertas abiertas para mí. Ya he trabajado anteriormente con este cuerpo técnico. Nos hemos acostumbrado a un ritmo diferente de juego, hemos crecido en diferentes ámbitos. Me siento a tope físicamente, en cada entrenamiento me esfuerzo”, dijo el caraqueño, de 22 años, para Meridiano.

Dellacasa, quien viene de jugar en la Segunda División con el Deportivo Petare, asegura estar en un gran nivel físico y técnico para encarar el campeonato local.

El zaguero estuvo seis meses en el conjunto mirandino, donde fue líder defensivo y se adueñó, desde principio de torneo, de la titularidad en el elenco dirigido por Enrique Maggiolo.

Un 2020 de consolidación

“Para este 2020 mis objetivos son claros: consolidarme, ver minutos y trascender. Con el favor de Dios todo se dará”, declaró el canterano del Atlético.

“Della” vivirá su tercera temporada en este club, de manera profesional, luego de debutar en el 2018 y disputar 10 partidos (nueve como titular y otro de suplente); en 2019, militó durante cinco cotejos (tres desde el once y dos desde el banquillo). De esta manera, el criollo registra 1.163 minutos en la máxima categoría del balompié criollo.

“Apuntamos a quedar campeón, nos hemos trazado objetivos altos. Quiero afianzarme y ver muchos minutos”, finalizó.